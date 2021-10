Olimpia Milano straordinaria, batte anche il Baskonia e fa il bis in Eurolega Seconda vittoria consecutiva in Eurolega per l’Armami Milano che si è imposta con il punteggio di 78 a 64 contro il Baskonia a Vitoria. Una presentazione perfetta in difesa per i ragazzi di Messina che dopo un avvio equilibrato, hanno accelerato e hanno travolto gli avversari. La prossima sfida di Eurolega dell’Olimpia sarà contro il Maccabi Tel Aviv.

A cura di Alessio Morra

L'Olimpia Milano vince ancora in Eurolega. La squadra guidata da Ettore Messina, terza un anno fa, ha vinto anche nei Paesi Baschi, una partita che sulla carta era molto difficile ma che l'AX Milano ha vinto nettamente con il punteggio di 78-64. Grande prestazione di Delaney, Hall e Shields. I baschi hanno perso la seconda partita consecutiva.

Milano vince contro Vitoria

Due su due nell'Eurolega 2021-2022 per l'Olimpia Milano che ha battuto il Baskonia nella trasferta di Vitoria-Gasteiz. Non era facile ripetersi dopo il grande successo interno contro il CSKA Mosca. L'Armani ha vinto grazie alle prestazioni corpose di Delanay (13 punti), Hall (12) e Shields (12) e sale così a quattro punti in classifica. Il percorso da fare è ancora molto lungo per arrivare fino alla Final Four, ma questo era l'inizio che voleva Messina, che con la sua squadra ora dovrà sfidare domenica in una classica Varese e poi martedì 12 tornerà sul parquet a Milano per la sfida con il Maccabi Tel Aviv.

Il bis dell'Armani Milano in Eurolega

L'incontro è stato equilibrato solo in avvio, nel primo quarto Baskonia tiene il passo, ma poi l'Olimpia cambia passo e già dal secondo quarto prende il largo e prende in mano la partita, portandosi a +10. I baschi ci hanno provato soprattutto con Fontecchio, nazionale azzurra autore di 16 punti (miglior marcatore dell'incontro). Milano è perfetta in difesa e al tiro è impeccabile. Non basta il sostegno del caloroso pubblico basco per far cambiare le sorti del risultato. Milano vince di quattordici punti. Milano è al comando ed a punteggio pieno insieme a Barcellona, che ha la miglior differenza reti, e lo Zenit San Pietroburgo.