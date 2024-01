NBA in lutto, è morto Dejan Milojevic: l’allenatore dei Warriors stroncato da un infarto a 46 anni NBA in lutto per l’improvvisa morte di Dejan Milojevic a soli 46 anni. L’allenatore in seconda dei Golden State Warriors e mentore della stella serba Nikola Jokic è stato stroncato da un infarto sopraggiuntogli mentre si trovava a cena con la squadra a Salt Lake City. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

NBA in lutto per l'improvvisa morte di Dejan Milojevic a soli 46 anni. L'allenatore in seconda dei Golden State Warriors e mentore della stella serba Nikola Jokic è stato stroncato da un infarto sopraggiuntogli mentre si trovava a cena con la squadra a Salt Lake City, dove la sua compagine avrebbe dovuto giocare contro Utah nella notte italiana. Inutili i soccorsi e il ricovero in un ospedale locale per l'ex cestista serbo che dal 2021 era entrato nello staff di coach Steve Kerr che nella mattina di mercoledì 17 gennaio ha esalato l'ultimo respiro.

Che la situazione fosse grave lo si era già intuito nel momento in cui i comunicati pubblicati dai Warriors prima e dalla NBA poi annunciavano la decisione di rinviare a data da destinarsi il match contro gli Utah Jazz e dopo che tutto lo staff e i membri della squadra di Golden State erano rimasti fino a tarda notte in ospedale al capezzale dell'assistente allenatore 46enne noto per essere stato colui che in Serbia ha forgiato quella che poi sarebbe diventata una delle stelle più brillanti di tutta l'NBA, vale a dire il centro de Denver Nuggets Nikola Jokic.

Una vera e propria tragedia quella che ha dunque colpito la franchigia di Golden State scioccata da quanto accaduto al proprio assistente allenatore: "Siamo assolutamente devastati dalla scomparsa improvvisa di Dejan. Questo è un colpo scioccante e tragico per tutti coloro che sono legati ai Warriors e un momento incredibilmente difficile per la sua famiglia, i suoi amici e tutti noi che abbiamo avuto l'incredibile piacere di lavorare con lui" ha infatti scritto in una nota coach Steve Kerr dopo che un comunicato diramato dalla stessa NBA ufficializzasse l'improvvisa morte del suo vice Dejan Milojevic a soli 46 anni.