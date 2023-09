Luca Bianchi spiega sport e vita in un minuto: “I valori rendono speciali le persone, non i nomi” Luca Bianchi, CT della Lettonia, ha tenuto la lezione di sport e di cultura sportiva più bella degli ultimi anni ai Mondiali di basket.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia ha perso contro la Lettonia 87-82 ai Mondiali di basket 2023 ed è svanita così la possibilità di tornare tra le prime cinque selezioni a livello intercontinentale. Ora i ragazzi di Gianmarco Pozzecco dovranno affrontare la Slovenia nella finale per il settimo posto.

Non tutti prima del match sapevano, almeno le persone che non seguono assiduamente il basket, che a guidare la nazionale lettone c'è l'italiano Luca Banchi, che negli ultimi anni era stato al timone di V.L. Pesaro e Strasburgo.

L'allenatore nato a Grosseto nel 1965 ha tenuta una delle conferenze stampa più belle dei Mondiali di basket 2023 e probabilmente una delle lezioni di sport degli ultimi anni: "Stiamo facendo, stanno facendo un lavoro pazzesco per promuovere il basket nel nostro paese. Ieri tre scuole hanno messo delle tv nelle classi e tanti ragazzini hanno visto le partite in tv. Ci hanno mandato diverse foto e io ho ricevuto un video che ho condiviso nella chat con i miei giocatori dopo la partita con la Germania prima di andare a dormire. Volevo che vedessero questi bambini seduti a lezione mentre li guardano giocare".

Il CT della selezione lettone ha messo in risalto come gli atleti rappresentino dei punti di riferimento nella società e di come i loro comportamenti sono soggetti ad analisi ed emulazione di chi li guarda: "Questo vuol dire che in poche partite sono diventati dei modelli per loro e i modelli devono ispirare le persone. Oggi la gente si aspettava un'altra dimostrazione di quanto fossero speciali. Esattamente quello che hanno fatto. Meritano di essere dei modelli, non per le vittorie ma per l'atteggiamento. Non sono i nomi ma i valori a rendere speciali le persone".

Già dopo la sconfitta contro la Germania ai quarti il CT della selezione lettone si era fatto notare per alcune per alcune frasi che avevano colpito molto sia i tifosi del paese baltico che coloro che avevano apprezzato la loro prova contro i tedeschi: da "siamo orgogliosi delle nostre imperfezioni" a "non credo che ci sia un ragazzo nello spogliatoio che non abbia dato il massimo."

Luca Bianchi ha dimostrato di saper tirare fuori il meglio dai suoi giocatori e di sapere come motivarli. La Lettonia, che si è ben comportata per l'intera durata della Coppa del Mondo FIBA, ora si giocherà la finale per il quinto posto con la Lituania.