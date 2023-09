L’Italia perde ancora ai Mondiali di basket, la Lettonia vince 87-82: svanisce il 5° posto Nei Mondiali delle Filippine l’Italia manca anche la possibilità di disputare la finale per il 5° posto. La squadra guidata da Pozzecco è stata sconfitta 87-72 dalla Lettonia.

L'Italia di Pozzecco dopo aver perso nei quarti dei Mondiali è tornata in campo per gli spareggi per il 5° – 8° posto. La finale del 5° e 6° posto però gli Azzurri non la disputeranno. Perché la Lettonia si è imposta 87-82. Svanisce la possibilità di tornare tra le prime cinque al mondo.

La sconfitta con gli americani nei quarti è stata pesante nel punteggio (100-63), ma alla fine gli Stati Uniti sono super favoriti e domenica 10 settembre potrebbero vincere ancora una volta i Mondiali di basket. L'Italia è tornata comunque in campo, perché c'erano da giocare gli spareggi del mini-torneo che porta chi li vince a giocare la finale del 5° posto e chi li perde quella del 7°.

Questa sconfitta, pure se in palio aveva oggettivamente meno, brucia di più. Perché nel primo e nel secondo quarto gli Azzurri l'hanno fatta da padrona, avendo in media un vantaggio di dieci punti, ma dopo l'intervallo la musica è cambiata totalmente e l'inerzia della partita è finita dalla parte della Lettonia che nel finale ha comunque tremato, perché l'orgoglio a questa squadra non manca e il divario si era ridotto a due lunghezze, ma un errore di Tonut e una ripartenza lettone vincente hanno fissato il punteggio sull'87-82.

La squadra guidata dal ‘Poz' tornerà in campo quindi sabato per l'ultima partita di questo Mondiale di basket – che finora curiosamente nonostante sia il migliore degli ultimi venticinque anni dell'Italia – ha visto l'Italia vincere quattro partite e perderne tre. Dunque, ulteriormente si spera che gli Azzurri nel match contro la perdente di Slovenia-Lituania ottengano il successo, che garantirebbe il settimo posto, l'ultimo traguardo raggiungibile a Manila. Le semifinali del tabellone principale si disputeranno venerdì e saranno Stati Uniti-Germania e Canada-Serbia.