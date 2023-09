L’Italia si qualifica ai quarti dei Mondiali di basket se… cosa serve contro Porto Rico L’Italia contro Porto Rico si gioca la qualificazione ai quarti dei Mondiali di basket. Ecco cosa serve agli azzurri e gli scenari alla luce del risultato di Serbia-Repubblica Dominicana.

A cura di Marco Beltrami

Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai quarti di finale dei Mondiali di basket? Decisiva per la Nazionale azzurra allenata da Pozzecco l'ultima partita della seconda fase a gironi contro Porto Rico. La classifica infatti parla chiaro con l'Italbasket che dopo la bella vittoria contro la Serbia ha grandi chance di passare alla fase ad eliminazione diretta. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

La classifica della seconda fase a gironi per l'Italia

L'impresa dell'Italia ai Mondiali di basket contro la Serbia e la successiva vittoria di Porto Rico sulla Repubblica Dominicana hanno cambiato e non poco la classifica del gruppo I che ora è improntata all'equilibrio con tutte le squadre a pari punti (7) con all'attivo 3 vittorie e una sconfitta. Per questo sono fondamentali le ultime due partite in programma per decidere quali saranno le prime due del girone, che si qualificheranno ai quarti di finale. Questa la classifica provvisoria prima di Italia-Porto Rico.

Serbia 7 (390:301) Repubblica Dominicana 7 (346:332) Italia 7 (331:313) Portorico 7 (387:376)

L'Italia si qualifica ai quarti dei Mondiali di basket se…

L'Italia del basket per accedere ai quarti del Mondiale dovrà vincere contro Porto Rico nella partita in programma oggi domenica 3 settembre. In questo modo gli azzurri staccherebbero proprio i portoricani, qualificandosi poi con una tra Serbia e Repubblica Dominicana che si affronteranno nell'altro match. In caso di sconfitta gli azzurri sarebbero eliminati.

In caso di vittoria su Porto Rico l'Italia sarebbe qualificata, ma sarà fondamentale il risultato di Serbia-Repubblica Dominicana per capire se la Nazionale sarebbe prima o seconda. Questi gli scenari

Italia qualificata ai quarti come prima , in caso di vittoria della Serbia sulla Repubblica Dominicana

, in caso di vittoria della Serbia sulla Repubblica Dominicana Italia qualificata ai quarti come seconda, in caso di vittoria della Repubblica Dominicana sulla Serbia.

L'Italia qualificandosi come prima affronterà la seconda del gruppo J quello che vede al momento al primo posto USA e Lituania a braccetto. In caso di qualificazione come seconda, inevitabilmente incrocerà la prima del gruppo J.