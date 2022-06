L’Italbasket ha ufficializzato Gianmarco Pozzecco: è il nuovo ct azzurro La Federbasket ha ufficializzato Gianmarco Pozzecco nuovo ct azzurro. Prende il posto di Meo Sacchetti e verrà presentato venerdì. Primo impegno ufficiale il 4 luglio contro i Paesi Bassi.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo l'addio improvviso a Meo Sacchetti l'Italia del basket ha subito voltato pagina e ha virato, come era nei rumors immediati, su Gianmarco Pozzecco che è stato insignito ufficialmente del ruolo di nuovo commissario tecnico. L'oramai ex assistente di Messina all'Olimpia Milano verrà presentato venerdì prossimo quando inizierà la sua nuova avventura in Nazionale.

Per il ‘Poz' una nuova avventura inedita, da 22° commissario tecnico della Nazionale, prima in azzurro da giocatore, aveva trionfato ai Giochi Olimpici di Atene 2004 conquistando la medaglia d'argento. In totale, con la Nazionale ha collezionato 84 presenze e 595 punti dal 1994 al 2005 partecipando anche al Mondiale 1998 in Grecia e all’EuroBasket 2005 in Serbia.

La Federazione Italiana ha comunicato l'accordo di collaborazione tecnica con Gianmarco Pozzecco sul proprio sito e sugli account social: "Da oggi è ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale Senior Maschile". Pozzecco verrà presentato alla stampa venerdì 3 giugno alle ore 14.30 presso l’Hotel Principe di Savoia in Piazza della Repubblica 17 a Milano ma per vederlo realmente all'opera bisognerà attendere ancora qualche giorno. L'esordio in gara avverrà il prossimo 25 giugno prossimo, quando a Trieste, in occasione dell’amichevole che l’Italbasket disputerà contro la Slovenia, ci sarà l'atto primo della nuova era azzurra nel basket.

Poi, Pozzecco avrà tutto il tempo utile per preparare il primo impegno ufficiale, che avverrà ad Almere il 4 luglio contro i Paesi Bassi nell’ultimo match della prima fase di qualificazione alla FIBA World Cup 2023. L'agenda dell'Italia è ricca di impegni quest'estate: amichevoli contro la Francia il prossimo 12 agosto a Bologna e poi il 16 agosto a Montpellier. Quindi le gare in calendario con Serbia e Germania o Repubblica Ceca tra il 19 e il 20 al torneo di Amburgo. Infine, altre due gare ufficiali contro avversari ancora da definire, prima del grande evento di settembre, dal 2 al 18 settembre, con l’EuroBasket 2022 con il girone preliminare che si giocherà al Milano Forum di Assago.