L'incredibile abbonamento da 5 milioni per vedere i Lakers: ma due particolari non sono all'altezza Alla Crypto.com Arena di Los Angeles l'abbonamento VIP riservato, solo a 12 persone, per vedere i Lakers costa ben a 5 milioni. Una serie di servizi esclusivi: posto auto, barista e chef personali, suite di lusso e cibo di prima qualità. Ma sono stati due particolari a destare subito clamore e perplessità.

A cura di Alessio Pediglieri

In NBA chi volesse seguire le gesta dei Los Angeles Lakers alla Crypto.com Arena può farlo godendosi tutte le partite interne da una posizione di assoluto privilegio, una suite esclusiva per VIP dal costo quasi inaccessibile per tutti per il costo mastodontico: 5 milioni per l'intera stagione. Una immersione totale nelle comodità e negli agi più incredibili, racchiusi in un video divenuto ben presto virale sui social, anche per un particolare che non è sfuggito e ha creato ilarità e critiche. Alla fine si è comunque ridotti a mangiare su piattini di plastica, appoggiati alle ginocchia, come qualsiasi altro comune spettatore.

Una suite da 5 milioni all'anno per vivere un'esperienza unica a contatto con il mondo Lakers? Si può, perché alla Crypto.com Arena di Los Angeles, in California, la franchigia del mito assoluto di Kobe Bryant ha deciso di proporre all'ennesima potenza, la possibilità ai propri tifosi di vivere lo spettacolo come mai nessuno. Basta avere a disposizione quella cifra astronomica per entrare in un vero e proprio regno privilegiato, mostrato al mondo su un video Tiktok del creatore di contenuti alimentari Jack Goldburg, ben presto da milioni di visualizzazioni.

Un sogno irraggiungibile per molti che per qualche minuto è diventato realtà, in cui i tifosi dei Lakers – ma non solo – si sono immedesimati all'interno dell'area VIP, vivendo una giornata con tutti i comfort della suite che l'Arena dei Lakers offre. Dall'entrata nell'impianto attraverso lo stesso tunnel usato dai giocatori, per poi essere servito tra vini e champagne come benvenuto da camerieri in livrea.

Barista e chef personali, sempre a propria disposizione

Quindi l'entrata nel box che può ospitare solamente 12 fortunatissime (e ricche) persone, arredato con eleganza, tra luci soffuse e maxi schermi TV e soprattutto con una lounge che dispone di un barista che si prende cura di ogni singolo ospite oltre a poter usufruire di uno chef personale pronto a selezionare menù di diverse portate, scelto alla carta esclusivamente composto da cibo di assoluta qualità. Chi usufruisce del servizio della suite, ovviamente ha anche accesso esclusivo al garage dell'impianto e l'utilizzo dei biglietti per qualsiasi evento o concerto venga ospitato durante l'anno oltre le partite.

La suite esclusiva e la tribuna VIP da cui seguire i Lakers

Ma tra tanto sfavillio e ostentazione a molti non è sfuggito però un particolare che è diventato altrettanto popolare quanto i servizi e i comfort offerti. Soprattutto da parte di quegli utenti e appassionati che mai nella vita potrebbero permettersi una spesa così ingente.

I due particolari non sfuggiti: piatto di plastica e un posto ben lontano dalle prime file

Scatenando una domanda che in molti si sono fatti: ma com'è possibile pagare 5 milioni per avere un servizio esclusivo per poi ritrovarsi nemmeno in prima fila, a consumare il cibo come qualsiasi altro spettatore all'interno dell'Arena, con piattino sulle ginocchia e bicchierino di plastica appoggiato a fianco?