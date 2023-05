LeBron spacca il labbro all’arbitro dopo uno scontro: “Aspettavi di farlo da 25 anni, vero?” Incidente per l’arbitro durante gara-3 tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets: LeBron gli spacca un labbro durante uno scontro.

A cura di Ada Cotugno

Un curioso episodio questa notte ha coinvolto LeBron James e Scott Foster, uno degli arbitri più rispettati della NBA che durante gara-3 tra Los Angeles Lakers e Denver Nuggets è stato protagonista di un incidente che gli è costato la rottura del labbro.

Mentre correva per andare in contropiede a 2’29” dalla fine del secondo quarto, LeBron ha travolto involontariamente l'arbitro colpendolo in volto con una spallata potente, tanto da costringerlo a fare qualche passo indietro a causa del grande impatto.

Foster si è poi fermato, accorgendosi che qualcosa non andava: dopo lo scontro di gioco infatti l'arbitro ha scoperto di avere un vistoso taglio sul labbro, probabilmente provocato dal fischietto che aveva tra le labbra mentre è stato travolto dal giocatore.

Gli staff di entrambe le squadre si sono precipitati accanto all'arbitro per verificarne le condizioni, spaventati dal volto sanguinante. Alla fine il peggio è stato evitato dato che Foster è stato medicato dai medici dei Lakers prima di ricevere le scuse di LeBron.

"Ero già in modalità sprint, colpa mia", ha provato a spiegarsi il giocatore visibilmente dispiaciuto per aver procurato l'infortunio al capo della terna arbitrale. Nessun rancore tra i due, dato che il clima è stato spezzato da una battuta di Foster: "Rilassati, ho capito. Erano 25 anni che aspettavi di farlo, vero?".

Neanche il labbro sanguinante ha fermato l'arbitro che ha voluto mettersi tutta la situazione alle spalle puntando tutto sull'ironia, prima di riprendere in mano la direzione della gara vinta poi per 119 a 108 dai Nuggets.

La battuta non fa però passare l'amaro a Lebron e ai suoi Laker che in questi play-off sono sotto per 3-0 dopo le sconfitte rimediate nelle prime tre partite e non navigano di certo in buone acque: nessuno nella storia dell'NBA ha mai rimontato dopo uno svantaggio simile.