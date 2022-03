La Russia diffonde la prima foto della giocatrice americana arrestata: lo sguardo è perso Cresce l’apprensione per le sorti della campionessa statunitense di basket Brittney Griner, arrestata in Russia con l’accusa di contrabbando di droga. La foto segnaletica diffusa dai russi dà il senso dell’angoscia della ragazza.

A cura di Paolo Fiorenza

Se mai esistesse un buon momento per essere arrestati in Russia, Brittney Griner ha scelto il peggiore possibile. La campionessa statunitense di basket è stata fermata – secondo quanto hanno fatto sapere fonti russe – prima dello scoppio della guerra in Ucraina, circa tre settimane fa, all'aeroporto Sheremetyevo vicino Mosca. Il centro delle Phoenix Mercury e della Nazionale americana, campionessa WNBA nel 2014 e medaglia d'oro olimpica e mondiale, è stata trovata in possesso di cartucce da vaporizzare contenenti olio di hashish, dopo che i cani anti-droga dei doganieri avevano fiutato qualcosa nel suo bagaglio.

La 31enne Griner – che si trovava in Russia avendo giocato nell'Ekaterinburg durante la pausa tra la fine e l'inizio della stagione della WNBA, come d'abitudine per molte giocatrici che in quel periodo varcano l'oceano firmando contratti con club europei – adesso rischia davvero tanto, visto che nei suoi confronti è stato aperto "un procedimento penale per contrabbando di una quantità significativa di droga", un reato per il quale può essere condannata fino a 10 anni di carcere.

Brittney Griner con la maglia delle Phoenix Mercury

La grande preoccupazione è che la Russia sfrutti il fatto di avere in mano un'atleta americana molto famosa per trarne vantaggio negli attuali rapporti – gelidi, per non dire ostili – tra i governi dei due Paesi dopo l'invasione dell'Ucraina. Preoccupazione aumentata qualche ora fa, quando la cestista è stata fotografata per la prima volta dal momento del suo arresto. La foto della schedatura è stata trasmessa dalla TV di stato russa durante lo scorso fine settimana, secondo quanto riportato dalla CNN.

Brittney Griner è stata ritratta in piedi contro un muro mentre teneva un pezzo di carta con quello che sembrava essere il suo nome scarabocchiato sopra. La foto, che non era datata, sarebbe stata scattata in una stazione di polizia di Mosca dopo il fermo della giocatrice. Lo sguardo della ragazza appare perso, si legge bene l'angoscia di chi ha capito di essersi ficcata in un guaio davvero enorme. Tutte le altre cestiste della WNBA che hanno giocato in Russia e Ucraina questo inverno – una dozzina – sono riuscite a tornare negli Stati Uniti, l'unica che ha avuto problemi è la Griner. Dall'inizio della guerra il Dipartimento di Stato ha emesso un avviso di "non viaggiare" in Russia e ha esortato tutti i cittadini statunitensi ad andarsene immediatamente.

Gli appelli per il rilascio della giocatrice si stanno moltiplicando in tutti gli Stati Uniti, con cartelli di "free Brittney" esposti dai tifosi in numerosi palazzetti, mentre sua moglie Cherelle sta pressando le autorità americane ad adoperarsi per la sua liberazione. Per la Griner davvero momento peggiore non poteva esserci per mettersi nello zaino quell'hashish da svapare.