Jaylen Brown campione NBA 10 anni dopo la "profezia" dell'insegnante che se lo aspettava in prigione Dieci anni fa Jaylen Brown pubblicò un tweet e scrisse: "La mia insegnante ha detto che mi cercherà in prigione tra 5 anni". Oggi è campione NBA con i Boston Celtics, e miglior giocatore delle Finals.

A cura di Alessio Morra

I Boston Celtics dopo sedici anni sono tornati a vincere l'NBA. Battendo Dallas hanno conquistato il 18° titolo e sono diventati la franchigia con più successi in assoluto (distanziando i Los Angeles Lakers). Jaylen Brown e Jayson Tatum sono stati determinanti. Brown è stato nominato miglior giocatore delle Finali. Un trionfo assoluto per questo ragazzo della Georgia che raggiunge l'apice della sua carriera dieci anni dopo le parole di una delle sue insegnanti, che gli predisse un futuro in galera.

"La mia insegnante mi vede in prigione": il tweet di 10 anni fa di Brown

Gli appassionati di basket ricordano bene questa storia, che ha come protagonista Jaylen Brown. Oggi affermato giocatore di basket, super campione, classe 1996. Brown è nato in Georgia ha frequentato le scuole e nel 2014 (quando aveva 18 anni) pubblicò un tweet nel quale scrisse: "La mia insegnante mi ha detto che mi cercherà nella prigione della contea di Cobb tra 5 anni". Non un bell'augurio e senz'altro una previsione orrenda, oltre che sbagliata da parte di quella professoressa della Joseph Wheeler High School di Marietta.

Jaylen Brown e il sistema scolastico della Georgia

Quella storia venne tirata fuori cinque anni fa, in questa storia si va avanti in lustri, dalla ESPN che ripescò quel messaggio e interpellò Brown che fu molto più conciliante: "Il sistema scolastico in Georgia è abbastanza deficitario, spesso gli insegnanti hanno troppi ragazzi di cui occuparsi e poco aiuto dall’esterno per farlo al meglio. Avrei potuto e dovuto comportarmi in maniera più intelligente, da allora sono cresciuto tantissimo sia mentalmente che spiritualmente. Quello parole spero vengano usato come motivazione, soprattutto per quei ragazzi che crescono nelle aree metropolitane meno facili, come quelle attorno ad Atlanta, dove le cose non sono sempre semplici. È dura a volte, e lo è sia per gli studenti che per gli insegnanti: quando ogni classe ha più di 30 ragazzi l’educazione ne risente".

Campione NBA e miglior giocatore delle Finals

Ora Brown è campione dell'NBA con i Boston Celtics, nonché vincitore del Bill Russell Awards, è una delle grandi stelle dell'NBA e spera di aprire un ciclo con i Celtics. Ma la sua vita non è solo legata allo sport. Scacchista non solo per hobby, gioca a livelli altissimi, è immerso nel sociale. Con la sua fondazione si occupa di razzismo sistemico e di discriminazione e marginalizzazione vissute dalle comunità afroamericane.

La laurea e il tirocinio alla NASA e le lezioni ad Harvard

Il suo percorso scolastico, al netto delle funeste previsioni diquella insegnante, è stato eccellente. Laureato con il massimo dei voti a Berkeley, ha tenuto conferenze ad Harvard. Nel tempo libero studia storia e filosofia. Nel 2021 la NASA gli offrì un tirocinio, quando Brown era già un affermato giocatore di basket. I Celtics quando gli hanno proposto, qualche anno fa, il rinnovo hanno messo sul piatto un contratto di 5 anni da 304 milioni di dollari. Ah, e Brown è pure il giocatore più pagato di tutta l'NBA.