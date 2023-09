Italia-Slovenia oggi ai Mondiali di basket, orario e dove vederla in TV e streaming sulla Rai L’Italia di basket scende in campo contro la Slovenia di Luka Doncic nella finalina per il settimo posto. La partita è in programma oggi, sabato 9 settembre alle ore 10.45, e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai Due.

A cura di Vito Lamorte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di Basket 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia gioca la sua ultima partita ai Mondiali di basket 2023 e sfida la Slovenia per il settimo posto. Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco hanno disputato un ottimo torneo e il sogno di conquistare le semifinali si è infranto solo davanti alla corazzata Stati Uniti. Dopo aver perso in volata contro la Lettonia, e visto spegnersi le chance di lottare per il quinto posto; oggi sfidano la Slovenia per decidere la settima classificata del torneo. Si gioca oggi, sabato 9 settembre, a Manila con la palla a due fissata per le ore 10:45: la partita sarà trasmessa in diretta TV sia in chiaro dalla Rai che da Sky. Streaming possibile con raiplay.it, Sky Go e NOW.

La partita contro la Slovenia di Luka Doncic assegna la settima ed ottava piazza del torneo iridato e sarà importante anche per il ranking FIBA in ottica Preolimpico verso Parigi 2024. Inoltre, il match di Manila metterà la parola fine alla carriera di Gigi Datome: il Capitano aveva annunciato il suo addio dopo la finale Scudetto vinta dall'Olimpia Milano ma aveva deciso che le sue ultime apparizioni in campo sarebbero state con i colori della Nazionale.

Dove vedere Italia-Slovenia di basket in TV: il canale in chiaro

La partita tra Italia e Slovenia, valida per il settimo posto, si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Rai 2. L'incontro, che si gioca sabato 9 settembre 2023 a a Manila, inizierà alle ore 10:45 e verrà trasmesso anche da Sky, con canale di riferimento Sky Sport Uno (canale 201); e da DAZN.

Italia-Slovenia dove vederla in streaming gratis

Italia-Slovenia sarà visibile anche in diretta streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay mentre per gli abbonati Sky potranno vederla con Sky-Go. Gli abbonati a DAZN potranno vederla su tutti i dispositivi mobile tramite l'app. L'ultimo match dell'Italbasket si potrà seguire anche su NOW, previo pagamento del pacchetto Sport.

A che ora gioca l'Italbasket contro la Slovenia ai Mondiali

L'orario di inizio della partita tra l'Italia e la Slovenia è fissato per le 10:45 italiane.