Italia-Serbia oggi Eurobasket 2022, dove vederla in diretta TV e streaming: canale e orario Italia-Serbia è la partita degli ottavi di finale degli Europei Basket 2022. Gli Azzurri si giocano contro la squadra di Jovic il passaggio ai quarti, e la sfida contro la vincente di Francia-Turchia. Gli orari e dove vedere la partita in diretta Tv e in streaming.

A cura di Marco Beltrami

Italia-Serbia è la partita valida per gli ottavi di finale degli Europei di Basket 2022. Il match è in programma oggi domenica 11 settembre alle ore 18 a Berlino, ed è il primo della fase ad eliminazione diretta. La sfida sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Sky ed Eleven Sport. Gli azzurri di Pozzecco partono sfavoriti contro la squadra di Nikola Jokic, stella della NBA, ma sperano di fare l'impresa e raggiungere i quarti di finale dove troverebbero una tra Francia e Turchia.

Finora l'Italia ha disputato finora cinque partite nel gruppo C, vincendo contro Croazia, Estonia e Gran Bretagna e perdendo con Grecia e Ucraina. Quarto posto nel girone per gli azzurri che sono stati poi accoppiati alla temibile Serbia, ecco tutto quello che c'è da sapere sulla sfida.

Dove vedere Italia-Serbia di Basket agli Europei 2022 e a che ora si gioca

Dove vedere Italia-Serbia in TV? La partita valida per gli Europei di basket è in programma oggi a Berlino alle ore 18. Sarà visibile in diretta TV su Sky per gli abbonati. Diretta sul canale Sky Sport Arena (numero 204), con finestre di aggiornamento su Sky Sport 24 (200). Nessuna possibilità di vedere Italia-Serbia in chiaro in TV. La telecronaca sarà affidata a Flavio Tranquillo con il commento di Davide Pessina.

La diretta streaming degli ottavi di finale degli Europei sarà garantita su smartphone, tablet, computer portatili e fissi sull'app Sky Go, oppure sulla piattaforma live on-demand NOW. Possibile seguire la sfida anche su Eleven Sports: basta collegarsi al sito e acquistare o il tagliando del singolo evento, oppure uno dei vari pacchetti a disposizione.

Le prossime partite dell'Italia e la possibile avversaria ai quarti

L'Italia non parte favorita contro la Serbia negli ottavi di finale degli Europei di basket. La squadra di Pozzecco ha perso 11 dei 14 precedenti contro quella serba. La vincente di questa gara affronterà la Francia, vittoriosa sulla Truchia, per un posto in semifinale, contro una tra Slovenia, Ucraina e Polonia. Dall’altra parte del tabellone sono già qualificate Germania e Spagna: in palio due posti in Grecia-Repubblica Ceca e Finlandia-Croazia.