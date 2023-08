Italia-Repubblica Dominicana oggi ai Mondiali di basket, dove vederla in TV e streaming sulla Rai: l’orario L’Italbasket giocherà la sua seconda partita ai Mondiali contro la Repubblica Dominicana oggi domenica 27 agosto 2023 alle ore 10. La gara si disputerà alla Araneta Coliseum di Quezon City e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

A cura di Vito Lamorte

Foto dal profilo Twitter di Italbasket.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di Basket 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Italia scende in campo per la seconda partita del Mondiale di basket 2023 contro la Repubblica Dominicana. I ragazzi di Gianmarco Pozzecco, 48 ore dopo l'esordio vittorioso contro l'Angola, si troveranno di fronte l'avversario sulla carta più ostico del girone A: si gioca oggi domenica 27 agosto 2023 alle ore 10, la gara si disputerà alla Araneta Coliseum di Quezon City e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.

Dopo la vittoria/sconfitta nel primo match, ora gli Azzurri se la dovranno vedere con i caraibici, che tra le loro fila possono annoverare la stella dei Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns: è stato convocato tre volte per l'All Star Game negli ultimi 5 anni. Sulla carta è l'impegno più complicato del gruppo A.

Dopo la sfida contro la Repubblica Dominicana l'Italbasket scenderà in campo il 29 agosto 2023 contro le Filippine, una delle tre nazioni ospitanti della manifestazione, sempre al ‘The Big Dome'.

Dove vedere Italia-Repubblica Dominicana di basket in TV: il canale in chiaro

Tutte le partite dell’Italia verranno trasmesse in diretta TV in chiaro dalla Rai: la sfida con la Repubblica Dominicana si potrà seguire su Rai 2 dalle ore 10. Il match si potrà vedere anche a pagamento su Sky, con canale di riferimento Sky Sport Summer (numero 201); e su DAZN.

Italia-Repubblica Dominicana, dove vederla in streaming gratis

Sarà possibile vedere la seconda uscita dell'Italbasket ai Mondiali anche in streaming gratis su Rai Play. Per gli abbonati Sky e DAZN c'è la possibilità di vederla su dispositivi mobile anche su Sky-Go e DAZN.

A che ora gioca l’ItalBaket contro Repubblica Dominicana ai Mondiali

L'Italia sfiderà la Repubblica Dominicana per il secondo turno dei Mondiali di basket 2023 oggi, domenica 27 agosto 2023, e l'inizio del match è fissato per le ore 10 italiane (le 16.00 locali).