Italia-Germania oggi ai Mondiali di basket, orario e dove vederla in TV e streaming sulla Rai

L'Italia affronta oggi giovedì 7 settembre la Germania in una gara valida per accedere agli spareggi per la finale per il 5° e 6° posto. Si parte alle 10:40. Diretta TV anche in chiaro.

L'Italia di Pozzecco ha fatto sognare gli appassionati di basket disputando un Mondiale eccezionale. Gli Azzurri nei quarti sono stati sconfitti dagli Stati Uniti di Paolo Banchero. Ma nonostante questa sconfitta non hanno finito il proprio cammino. Perché a differenza dei Mondiali di calcio in quelli di basket si disputano due ulteriori partite che stabiliranno la quinta, sesta, settima e ottava classificata. L'Italia scenderà in campo nella mattinata italiana contro la Germania. In caso di successo Fontecchio e soci si qualificheranno per la finale per il 5° e 6° posto.

La partita tra Italia e Germania/Lettonia si disputerà in questo giovedì 7 settembre e inizierà alle 10:40 ora italiana e sarà trasmessa in diretta TV sia in chiaro dalla Rai che da Sky. Streaming possibile con raiplay.it, Sky Go e NOW.

Un'Italia splendida che ha fatto già la storia tornando dopo 25 anni nei quarti di finale della Coppa del Mondo. Un traguardo eccezionale. Il tabellone non è stato benevolo e con gli americani è andata male, sconfitta pesante, con un divario di 37 punti. Ora però c'è un altro traguardo da raggiungere: la finale per il 5° e 6° posto, che l'Italia giocherà se batterà i tedeschi nella partita che si disputerà nella giornata di oggi.

Dove vedere Italia-Germania di basket in TV: il canale in chiaro

Sarà Rai 2 a trasmettere la partita tra l'Italia e la Germania che ha in palio la qualificazione alla finale per il 5° posto. Chi perderà invece disputerà, sempre sabato 9 settembre, quella per il 7° posto. L'incontro inizierà alle ore 10:40. Telecronaca di Fanelli.

Italia-Germania dove vederla in streaming gratis

Italia-Germania sarà visibile anche in diretta streaming in chiaro. Sarà possibile seguirla sulla piattaforma RaiPlay. Mentre gli abbonati Sky potranno usufruire dello streaming con Sky Go. Streaming anche per gli abbonati di NOW.

A che ora gioca l'Italbasket contro Germania ai Mondiali

L'orario di inizio della partita tra l'Italia e la Germania, che ha battuto sul filo la Lettonia, è fissato per le 10:40 italiane. Diretta anche su Sky con telecronaca di Tranquillo e Pessina.

Il tabellone dell'Italia negli spareggi per il quinto posto ai Mondiali

L'Italia affronterà la Germania nella semifinale del mini-torneo che va a disputarsi tra oggi e domenica che in palio ha il 5° posto. Gli Azzurri in caso di vittoria si qualificheranno per la finale del 5° e 6° posto. In caso contrario disputeranno quella per il 7° e 8° posto. Dall'altra parte del tabellone Lituania e Canada/Slovenia.