Inciampa mentre segnala un fallo: arbitro di basket cade e subisce un infortunio al ginocchio Mentre stava segnalando un fallo antisportivo l’arbitro serbo Glisic è inciampato e ha riportato un serio infortunio al ginocchio durante il match di BCL tra Tenerife e Riga.

Un arbitro di basket ha subito un serissimo infortunio al ginocchio durante una partita di Champions League. Aleksandar Glisic si è rotto il crociato durante un incontro disputato alle Canarie. Un incidente fortuito che lo costringe allo stop, e secondo le prime informazioni la sua stagione è finita.

Lenove Tenerife e VEF Riga stavano giocando un incontro del terzo turno di Basketball Champions League – che non è l'equivalente calcistico della Champions – quando Glisic, uno dei due arbitri, seguendo un'azione ha messo male il piede, è inciampato, e ha riportato un grave infortunio al ginocchio. Un infortunio nato mentre il direttore di gara serbo stava cercando di segnalare un fallo antisportivo.

L'arbitro è rimasto a terra, assai dolorante, ed è stato soccorso dai medici delle due squadre. Successivamente portato in ospedale dove effettuando gli esami strumentali ha scoperto di aver riportato la rottura del legamento crociato. La Basketball Champions League ha ufficializzato l'infortunio e sui propri profili social ha scritto: "I migliori auguri di pronta guarigione all'arbitro di BasketballCL Aleksandar Glišić, che ha subito un infortunio al ginocchio a Tenerife questa settimana. Guarisci presto, Aleksandar!".

All'arbitro Glisic si augura davvero di ritornare in campo, ha 50 anni e quest'infortunio potrebbe precludere la continuazione della sua carriera. Chiuderla in questo modo sarebbe davvero brutto. La partita, comunque, è poi continuata è il Tenerife è riuscito a imporsi sul VEF Riga con il punteggio di 76-55. Per gli spagnoli è il secondo successo stagionale (in tre partite), mentre i lettoni sono ancora a secco di successi.