Il coach della Germania basket campione del mondo crolla dopo la finale: è sfinito, non può crederci Il Coach della Germania basket campione del mondo, Gordon Herbert, crolla dopo la finale vinta contro la Serbia. L’allenatore dei tedeschi si siede sul pavimento e scarica tutta la tensione e l’emozione di questi giorni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Se a Coach Gordon Herbert avessero detto che la sua Germania sarebbe diventata campione ai Mondiali di basket 2023, sicuramente non ci avrebbe mai creduto. E invece è andata esattamente così dato che i tedeschi, a grandissima sorpresa, sono stati in grado di vincere il torneo e conquistare il titolo. La vittoria è arrivata contro la Serbia che sicuramente alla vigilia partiva con i favori dei pronostici. Una gara terminata con il punteggio finale di 83-77 che ha consentito ai teutonici di conquistare il primo titolo iridato della propria storia. Un successo che arriva dopo un cammino perfetto, fatto di otto vittorie e zero sconfitte.

La vittoria più incredibile è stata soprattutto quella che i tedeschi hanno ottenuto in semifinale contro i più quotati Stati Uniti. A fine gara i festeggiamenti sono stati d'obbligo e un intero Paese si appresta ora ad accogliere i propri campioni. Herbert è un uomo tranquillo e nel corso dei Mondiali abbiamo imparato a conoscere il pacato Coach della Germania che a fine gara è stato immortalato in un video in cui crolla definitivamente. Il peso della pressione, dell'ansia, dell'adrenalina, hanno contrassegnato questo percorso. Ecco perché una volta conquistato il titolo, Herbert non riesce a stare in piedi e si siede per terra con gli occhi chiusi prima di togliersi gli occhiali e strofinarsi gli occhi

È crollato Herbert. Psicologicamente non poteva più reggere tutto questo e così si prende un attimo per lui in quei momenti di grande festa. Si emoziona, tanto. Si siede a terra in un angolo mentre alle sue spalle i suoi giocatori esplodono di gioia. Asciuga le lacrime con le mani prima di rimettersi gli occhiali e tornare in sé. Herbert è però un uomo felice dopo aver portato la Germania sul tetto del mondo vincendo la Coppa del Mondo FIBA. Il modo in cui si è seduto sul pavimento dopo la finale dimostra che le sue emozioni semplicemente non potevano essere contenute. E il Coach tedesco a fine gara ha fatto capire di non aver ancora realizzato:

“No, non ho ancora capito, sono così orgoglioso di questi ragazzi – ha spiegato – Mi riprenderò tra un paio di giorni. Tutto quello che so è che domani è lunedì e sono così orgoglioso di questi ragazzi. Dopo la nascita dei miei figli, che sono la mia famiglia, questa è la seconda cosa bella nella mia vita, stare con queste persone”. È un momento surreale per Herbert che prima della finale ha ricevuto un messaggio unico: “Mi sono alzato alle 6.30, sono andato all'allenamento e poi ho fatto un pisolino – ha aggiunto ancora nella conferenza stampa post gara – Mi sono svegliato dal pisolino e ho ricevuto un messaggio dal cancelliere Olaf Scholz e questo mostra cosa significa questo per la Germania".