I risultati delle partite di regular season NBA disputate oggi nella notte italiana tra il 18 e il 19 febbraio 2021. Sconfitta casalinga per i Los Angeles Lakers di Lebron James nel big match contro i Brooklyn Nets che senza Kevin Durant si affidano al solito James Harden e ad un Kyrie Irving a mezzo servizio per espugnare il parquet dei campioni in carica. Cocente ko tra le mura amiche anche per i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo (23 punti, 12 rimbalzi e 8 assist) che contro Toronto rimediano la quinta sconfitta consecutiva. Tra i Raptors grande prova per Norman Powell e Pascal Siakam. Torna al successo invece Miami che si impone sul campo dei Sacramento Kings mettendo così fine ad una striscia negativa che durava da tre gare.

Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets 98-109

Le assenze di Anthony Davis e Kevin Durant pesano da un lato e dall'altro, ma nel big match della notte tra due delle principali candidate alla vittoria dell'anello a sopperire meglio sono i Brooklyn Nets che trascinati dal solito James Harden ancora in doppia-doppia (23 punti e 11 assist) e dal recuperato Kyrie Irving (16 punti, 7 rimbalzi e 5 assist) si impongono senza grossa difficoltà in casa dei Lakers. Alla franchigia di Los Angeles invece non basta la solita grande prestazione di LeBron James (32 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) che centra anche l'ennesimo record NBA (terzo giocatore nella storia della Lega a superare quota 35 mila punti in regular season dopo Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone) per evitare la seconda sconfitta nelle ultime tre gare.

I risultati delle partite NBA della notte