I risultati delle partite NBA giocate tra la notte del 20 e 21 febbraio 2021. E' Miami a festeggiare riuscendo a battere i Los Angeles Lakers di LeBron allo Staples Center imponendosi di misura, 94-96 in una gara tiratissima, con Caruso che quasi sulla sirena avrebbe il tiro del pareggio che però spreca consegnando il successo agli Heat. Scivolata esterna di Golden State contro Charlotte, i Bulls dominano su Sacramento, successi esterni di Phoenix (sui Grizzlies) e di Washinton a Portland.

Los Angeles Lakers – Miami Heat 94 – 96

E' stata una rivincita a tutti gli effetti, con Miami che ha stoppato i Lakers e imbavagliato James capace però fino all'ultimo di tenere in vita Los Angeles che devono arrendersi all'ultimo lasciando agli Heat la rivincita delle Finals 2020. Una gara in cui i campioni in carica hanno faticato sin da subito più del previsto, lasciando iniziativa e canestri agli ospiti. Los Angeles così, subisce maggiormente il peso delle tante assenze; non c'è Anthony Davis, manca anche Dennis Schroder. Gli Heat sono privi di Herro, infortunatosi, e non hanno né Dragic né Bradley ma ovviano con il collettivo e impongono subito il proprio ritmo.

Miami ha tenuto sempre in pugno la gara, sfruttando la serata no di L.A. e con LeBron James che sbaglia più del dovuto. James però è l'ultimo ad abbassare la testa e nel finale è lui, recuperando palla intercettando la rimessa in gioco di Iguodala, a dare l'ultima scintilla di speranza ai Lakers. Che si spegne malamente sul tentativo di Caruso ad un attimo dalla sirena. Los Angeles resta così inchiodata a 94, Miami passa con 96 punti.

I risultati delle partite NBA della notte