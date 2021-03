I risultati delle partite NBA giocate durante la notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 marzo 2021. Tra i match più significativi c'è sicuramente da mettere in evidenza lo scontro tra le due prime della classe in NBA che si risolve solamente dopo un tempo supplementare con il successo di Philadelphia su Utah per un punteggio di 131-123. Vittoria fondamentale invece dei Nets contro Houston che arriva alla sua 13a sconfitta consecutiva. Protagonista indiscusso del 114-132 rifilato da Brooklyn, è stato il grande ex: James Harden.

Colui il quale ha fatto la storia dei Rockets, è stato in grado di segnare 29 punti con 10 rimbalzi e 14 assist al Toyota Center. Vince anche Atlanta in una gara difficile contro Orlando trascinata da un super Gallinari sceso dall'inizio in campo e autore di 23 punti con tanto di 9 rimbalzi 6 assist e 2 recuperi. Lakers ancora ko. Senza LeBron i campioni in carica faticano non poco contro Sacramento che aveva perso 10 delle ultime 11 gare disputate. Il 123-120 dei Kings non lascia repliche. Successo anche per Detroit contro i Toronto Raptors mentre vanno ko anche i Pelicans di Melli che non è nemmeno entrato in campo contro Chicago Bulls.

James Harden trascina con un vittoria di 132-114 i Nets contro la sua ex squadra. Houston viene infatti messa ko da colui il quale ha fatto veramente la storia dei Rockets. Il 13 con la barba più famoso dell'Nba, riesce a rifilare 29 punti con 10 rimbalzi e 14 assist agli avversari. Un successo che consolida il secondo posto di Brooklyn alla scalata della Eastern Conference, raggiungendo anche la decima vittoria nelle ultime 11 ma anche il settimo successo consecutivo in trasferta che rappresenta un record per la franchigia. Più di 3000 tifosi hanno accolto con un mix di fischi e applausi il ritorno di Harden a Houston che ha provato a mettere in difficoltà i Nets ma senza successo nonostante i 36 punti di John Wall e i 33 di Victor Oladipo.

Il match di cartello è sicuramente rappresentato dallo scontro al vertice fra le due primatiste di Est e Ovest: Phliadelphia e Utah. Alla fine sono proprio i 76ers a trionfare con un punteggio di 131-123 dopo essere giunti ad un solo tempo supplementare. Man of the match sicuramente Joel Embiid, che ha messo lo zampino nella 24a vittoria stagionale dei suoi, infliggendo ai Jazz il terzo ko nelle ultime quattro gare.

Ben 40 punti e 19 rimbalzi per lui che certificano la sua importanza in squadra. Embiid ma anche Donavan Mitchell che ha provato a riprendere la gara dei Jazz segnando 33 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. La troppa voglia di recuperare il risultato l'ha portato però a protestare per un fallo fischiato in attacco che lo ha fatto andare su tutte le furie. Risultato? Due falli tecnici in rapida successione e l’espulsione nell’overtime.

I risultati della notte NBA

Houston Rockets – Brooklyn Nets 114-132

Philadelphia 76ERS – Utah Jazz 131-123 OT

Orlando Magic – Atlanta Hawks 112-115

New Orleans – Chicago Bulls 124-128

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 87-78

Toronto Raptors – Detroit Pistons 105-129

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 111-114

Minnesota Timberwolves – Charlotte Hornets 102-135

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 123-120

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 108-106