Giocatore crolla in preda al dolore durante una gara di NBL in Australia: lo salva uno spettatore Una scena inedita e inusuale si è vista in occasione della partita tra Melbourne United e Adelaide 36ers del massimo campionato di basket in Australia. Nel corso dell’ultimo quarto, Dejan Vasiljevic, giocatore della squadra ospite, è crollato a terra colpito da crampi ed è stato subito assistito da uno spettatore di casa.

Episodio più che curioso in NBL, il principale campionato di basket in Australia, in occasione di Melbourne-Adelaide il classico testacoda in classifica che ha visto i padroni di casa, vittoriosi 107-96, confermarsi in vetta e i 36ers restare inchiodati tristemente all'ultimo posto. Nell'ultimo quarto con gli ospiti che hanno provato il miracoloso forcing per la rimonta a farne le spese è stata la stella della squadra, Dejan Vasiljevic che è crollato a bordo parquet in preda ad atroci crampi. Non vedendo nessun membro dello staff medico intervenire prontamente, un tifoso ha lasciato il proprio posto ed è andato in soccorso del giocatore, diventando un eroe sui media.

Prontezza d'animo e un grado di sportività altissimo di cui il fondatore dei Giochi Olimpici il barone de Coubertin sarebbe stato oltremodo orgoglioso. Tutto ciò si è visto in occasione di Melbourne United-Adelaide 36ers, gara della 16a giornata del massimo campionato australiano di basket quando un giocatore della squadra ospite è crollato a terra tenendosi dolorosamente una gamba, subito soccorso da un tifoso di casa che si è improvvisato medico. Finendo per diventare una vera e propria star sui social dove si è preso l'intera scena a titolo di "leggenda assoluta" e di "vero idolo ed eroe".

Alla John Cain Arena di Moelbourne i tifosi di casa erano pronti a vivere un'altra serata da protagonisti e così è stato: lo United ha spazzato via i 36ers che hanno comunque opposto resistenza fino alla fine, trasformando ciò che sulla carta era una partita semplice della capolista contro l'ultima in classifica, in un sofferto successo finale. Ci sono volute percentuali altissime e con ben sette giocatori di Melbourne in doppia cifra punti per prendersi la 13a vittoria stagionale dopo 16 gare, trascinati da un superlativo Tanner Krebs – con tre triple in poco più di un minuto nel secondo quarto – e da Chris Goulding a segno con 5 triple. Ma Ma Adelaide ha reagito, con Dejan Vasiljevic, miglior marcatore del match con 23 punti e sei assist e Jacob Wiley infilando un parziale di 13-0.

Proprio Vasiljevic è stato uno dei protagonisti in assoluto, malgrado la sconfitta della propria squadra, dando tutto se stesso fino a quando nel quarto quarto è letteralmente crollato a terra in preda ad un lancinante dolore alla gamba sinistra. Un tremendo crampo al polpaccio quando mancavano solo tre minuti alla fine e con Adelaide ancora in partita. Un dolore intenso e improvviso che ha messo KO la guardia senza che nessuno dello staff medico intervenisse prontamente e così, il colpo di scena: un tifoso ha lasciato immediatamente il proprio posto a bordo campo e si è tuffato in soccorso del giocatore effettuando le manovre per lenire gli spasmi di Vasiljevic. Tutto questo malgrado si trattasse di un giocatore avversario, prendendosi gli elogi del web: "Un tifoso d'oro, una leggenda assoluta" lo hanno consacrato sui social. "Un grand'uomo, che gli si dia quel posto per tutta la vita", "questo significa essere un fan!" hanno replicato entusiasti altri appassionati che hanno assistito alla inedita scena.