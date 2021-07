Festino con alcol e narghilè al Villaggio Olimpico: il filmato finisce online, poi sparisce C’è grande discussione in merito alle immagini pubblicate e poi cancellate dalla giocatrice di basket spagnola Cristina Ouviña, che mostravano una festa all’interno del Villaggio Olimpico di Tokyo 2020 con Luka Doncic protagonista. Si è parlato tanto di misure di sicurezza e di regole per preservare le “bolle” di contenimento anti-Covid ma quei video mostrano il contrario.

Dopo la prestazione straordinaria contro l'Argentina, con 48 punti in mezz'ora all'esordio alle Olimpiadi, Luka Doncic è finito al centro di polemiche per alcune immagini che sono state pubblicate in merito ad una festa che si è tenuta nel Villaggio Olimpico con alcool, narghilè e nessun rispetto delle regole anti-Covid. Questi video hanno così messo in discussione i presunti controlli che dovrebbero essere effettuati per evitare il contagio tra gli atleti e gli staff, uno dei temi che hanno caratterizzato la vigilia e lo svolgimento della manifestazione.

A pubblicare le immagini della discordia è stata la giocatrice di basket spagnola Cristina Ouviña, che prima ha condiviso con i suoi follower di Instagram i momenti con gli altri atleti ma le ha cancellate dopo pochi minuti quando ha visto il dibattito che stava montando. Nonostante sia noto che le feste siano frequenti e che l'alcol sia consentito, l'organizzazione ha sempre difeso l'impossibilità che atleti di delegazioni diverse si mescolassero tra loro per cercare di preservare le "bolle" di contenimento contro il Coronavirus. In base a quanto visto nelle storie dell'atleta spagnola, e anche in altre situazioni, le misure non sembrano essere rispettate in maniera rigorosa.

Al momento ancora non ci sono state reazioni da parte del Comitato Organizzatore ma non è escluso che possano arrivare delle sanzione o un inasprimento delle misure per evitare questo tipo di situazioni all'interno del Villaggio Olimpico tra gli atleti delle diverse delegazioni.

La Slovenia, dopo un formidabile esordio (118-100), giocherà la sua seconda partita nel torneo di basket maschile giovedì contro il Giappone e tre giorni dopo i ragazzi di Alexander Sekulic, che sono tra i candidati per una medaglia olimpica, affronteranno la Spagna alla Saitama Super Arena.