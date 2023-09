Dopo la figuraccia mondiale LeBron pronto a guidare il riscatto USA: alle Olimpiadi col Dream Team I Mondiali di basket conclusi senza medaglie ha lasciato una lunga scia di polemiche attorno alla Nazionale americana. Che sta già pianificando la rivincita, totale, in vista di Parigi 2024. Con un parterre assoluto di stelle sotto la guida di LeBron James.

A cura di Alessio Pediglieri

La figuraccia è stata servita su un piatto d'argento ad opera di una Germania che ha legittimato l'eliminazione della corazzata USA dei Mondiali di basket nelle Filippine, conquistando il primo titolo della propria storia. Ma per la nazionale di pallacanestro americana c'è stata anche l'onta finale di finire senza medaglie, aprendo un feroce dibattito sulla reale forza di un gruppo finito nel calderone delle critiche soprattutto in madrepatria.

All'indomani della sconfitta in semifinale che ha impedito la conquista di una medaglia d'oro che per molti era già scritta nelle pagine dell'ultima coppa del mondo di basket, la nazionale USA ha dovuto chinare inesorabilmente il capo per ben due volte: prima ai tedeschi, poi al Canada. Non è arrivata così nemmeno la (magra) consolazione del podio con l'ultimo alloro a disposizione per archiviare un torneo finito in polemica.

Un durissimo colpo per gli Stati Uniti e per il movimento del basket americano da sempre punto di riferimento per indicare il meglio del meglio in circolazione. Invece, l'amarezza pur nella consapevolezza di essersi presentati non certo con i migliori a disposizione. Una supponenza pagata a carissimo prezzo ma che non dovrebbe più ripetersi soprattutto in vista del prossimo appuntamento internazionale di prestigio sempre più alle porte: le Olimpiadi di Parigi 2024. Perché per quell'occasione potrebbe costituirsi un vero e proprio Dream Team attorno alla stella delle stelle, LeBron James.

Secondo un'indiscrezione cavalcata da The Athletic e poi rilanciata in un crescendo rossiniano di anteprime, LeBron James intenderebbe partecipare l'anno prossimo ai Giochi Olimpici, guidando un roster formato dai migliori. Non sarebbe la prima partecipazione in assoluto di LBJ alle Olimpiadi visto che si è già messo al collo due medaglie d'oro, nel 2008 e nel 2012 con il Team USA e prendendosi un bronzo ad Atene 2004.

Questa volt, però, vorrebbe essere epocale: a 38 anni, sarebbe probabilmente l'ultima possibilità di partecipare alle Olimpiadi, rinviando ancora il suo futuro ritiro dallo basket anche per coronare un sogno personale che da qualche mese si è ancor più allontanato. Intanto, James, starebbe cullando l'idea e avrebbe l'intenzione di arrivare a Parigi in ottima compagnia: insieme al quattro volte campione NBA ci sarebbe la stella dei Golden State Warriors, Stephen Curry, e poi Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum e Draymond Green, Lillard, Fox, Booker e Irving. Uno strepitoso Dream Team per massimizzare le possibilità degli Stati Uniti di vincere l'oro olimpico.

Dopotutto proprio i Giochi sono stati l'ossessione principale degli Stati Uniti a livello internazionale. E non a caso, dal 2008 gli USA hanno sempre vinto la medaglia d'oro e sono più che pronti al riscatto finale, per cancellare un Mondiale più che deludente e ritornare a fregiarsi della medaglia più preziosa in una competizione da sempre considerata il top assoluto dove far brillare ancora una volta i colori a stelle e strisce.