Ja Morant ha saltellato sulla gamba destra per restare in equilibrio e uscire dal campo. S'è spinto oltre il tabellone e poi s'è lasciato cadere. La caviglia sinistra gli faceva male, ha fatto di tutto per evitare il contatto con il suolo. È rimasto per qualche attimo steso sul parquet, subito soccorso dallo staff medico. L'infortunio del ‘rookie dell'anno' è la nota stonata per i Menphis Grizzlies a margine di un match vinto all'over-time contro i Nets di Brooklyn.

La dinamica dell'azione spiega cosa è successo

Timothé Luwawu-Cabarrot è il protagonista involontario e al tempo stesso la causa dell'infortunio di Morant che, nel tentativo di stoppare l'avversario, cade male sul piede dell'avversario. È in quel momento che la sua articolazione ha una torsione impropria: sente che la caviglia ‘si gira', come si dice in gergo, e avverte un dolore molto forte. Ecco perché sembra scappare dalla rettangolo di gioco.

Morant esce dal campo in sedia a rotelle

I membri dello staff medico lo aiutano a rialzarsi. Da solo Morant non è in grado di farlo, gli manca l'appoggio sul piede sinistro. Si muove a fatica, fa una smorfia e viene sistemato su una sedia a rotelle per essere trasportato subito nello spogliatoio e poi condotto a fare i primi esami. Il responso, almeno per il momento, ha escluso una frattura ossea (era il timore maggiore) ma ulteriori informazioni su un eventuale interessamento dei legamenti – conseguenza del trauma – si avranno solo nei prossimi giorni. Morant si sottoporrà alla risonanza magnetica che fornirà un quadro più chiaro anche sui tempi di recupero.

Rookie of the year: nelle prime 2 gare è partito forte

Le lacrime di Morant erano di dolore e anche di rabbia per essersi fatto male proprio quando s'era guadagnato la luce dei riflettori in virtù di un avvio di un ottimo avvio di stagione: l'attuale rookie of the year s'era distinto per una media di 36 punti e 8 assist nelle prime due gare disputate con i Grizzlies.