Arrestato il figlio di Michael Jordan, ha perso la testa: “Confuso e disorientato”

A cura di Paolo Fiorenza

Il figlio maggiore di Michael Jordan, il 32enne Jeffrey, è stato arrestato venerdì notte in Arizona dopo aver aggredito il personale di un ospedale dove era stato trasportato in seguito ad una caduta avvenuta in un bar. Jeffrey Jordan si trovava a Casa Amigos, un bar di Scottsdale, quando cadendo ha battuto la testa su un tavolo. A quel punto è intervenuta anche la security del locale: i membri dello staff hanno cercato di scortare il giovane fuori dal bar in modo che potesse ricevere cure mediche. Ma Jordan Jr è diventato aggressivo ed è partita la chiamata alla polizia. Alcuni agenti erano già nel bar in relazione ad un altro incidente non collegato e sono intervenuti.

Dopo aver intervistato diversi testimoni, gli agenti hanno stabilito che l'incidente era "di natura medica" piuttosto che criminale. Jordan è stato trasportato in un vicino ospedale, dove la situazione è degenerata: il 32enne è stato coinvolto in un alterco con il personale ospedaliero ed è stato arrestato per aggressione aggravata ad un operatore sanitario. Successivamente è stato rilasciato dalla prigione della città di Scottsdale in attesa di ulteriori azioni legali. Jeffrey Jordan non è stato formalmente accusato in relazione al caso: l'ufficio del procuratore della contea di Maricopa esaminerà la questione e deciderà su eventuali accuse. Testimoni presenti hanno detto che il giovane "era confuso e disorientato" dopo la caduta.

Jeffrey Jordan ha giocato a basket all'università dell'Illinois fino al 2010, quando si è trasferito alla University of Central Florida con il fratello minore Marcus. Lontano dal talento del padre, il giovane non ha mai giocato nella NBA ed è successivamente rimasto nel business dello sport e dell'intrattenimento, nell'ambito delle numerose attività legate al marchio Jordan.