video suggerito

Zhou Yaqin torna a casa in Cina con la medaglia, i genitori la mettono subito a servire ai tavoli Appena tornata in Cina dopo la splendida medaglia d’argento vinta alle Olimpiadi di Parigi nella trave dietro l’azzurra Alice D’Amato, la 18enne Zhou Yaqin è subito tornata al lavoro nel ristorante di famiglia: i genitori l’hanno messa a servire ai tavoli, Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La 18enne Zhou Yaqin è stato uno dei volti più iconici delle Olimpiadi di Parigi appena andate in archivio: la ginnasta cinese ha vinto una splendida medaglia d'argento alla trave, piazzandosi sul podio tra le due italiane Alice D'Amato e Manila Esposito. È stata una giornata indimenticabile per i colori azzurri, ma anche per Zhou Yaqin, la cui tenera immagine – quando ha visto le nostre atlete mordere la medaglia provando a sua volta a fare altrettanto – ha fatto il giro del mondo, facendola diventare una beniamina sui social. La popolarità della giovane ginnasta ha avuto un'altra spinta nelle ultime ore da un video che arriva dalla Cina e che la mostra lavorare nel ristorante di famiglia: neanche il tempo di tornare a casa e godersi le attenzioni di media e tifosi, che i genitori di Zhou Yaqin l'hanno messa subito a servire ai tavoli.

Zhou Yaqin torna subito al lavoro nel ristorante dei genitori in Cina

Pur dovendo ancora compiere 19 anni (è nata il 12 novembre 2005), la ginnasta cinese già ha vinto tanto: prima dell'argento olimpico di qualche giorno fa, era arrivato lo scorso anno la medaglia dello stesso metallo ai Mondiali di Anversa, sempre alla trave, suo attrezzo prediletto. Del resto, Zhou Yaqin ha iniziato a praticare la ginnastica artistica ad appena 3 anni e già a 14 gareggiava ai campionati nazionali della Cina. Precocissima ma sempre con i piedi per terra, come inculcatole dai suoi genitori, proprietari di un ristorante a Hengyang, sua città natale.

Appena tornata in patria, Zhou Yaqin è stata accolta come un'eroina, finendo subito in TV per essere intervistata e riproporre il suo gesto di mordere la medaglia sul podio dopo averlo visto fare a D'Amato ed Esposito al suo fianco: una finzione, ha spiegato la cinese, che ha solo messo la medaglia davanti alla bocca.

Una popolarità debordante, alimentata dalla simpatia innata della ragazza. Il volto della ginnasta è entrato nelle case di tutti i cinesi, ma la sua famiglia le ha fatto subito capire come le priorità fossero altre, anche da stella olimpionica planetaria: il lavoro.

Ecco dunque spuntare – prima su Weibo, il social più diffuso in Cina, e poi su Twitter e TikTok – il video di Zhou Yaqin impegnata a portare una ciotola di zuppa nel ristorante dei genitori, con tanto di divisa olimpica addosso. Perché ok essere umili, ma è bene ricordare comunque che dietro quella cameriera c'è una medagliata di Parigi. Le immagini della giovane cinese tra i tavoli le hanno fatto guadagnare ulteriore affetto e stima sui social: "Duro lavoro e piedi per terra", è stato uno dei tanti commenti che hanno elogiato il modo di essere di Zhou Yaqin e i princìpi della sua famiglia.