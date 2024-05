video suggerito

Vince la maratona ma è squalificato a causa di una soffiata: ha violato una regola elementare L’episodio è avvenuto durante la OC Marathon in California: il podista 24enne arrivato per primo ha visto sfumare il successo per la delazione di uno dei concorrenti. “Aveva preso una bottiglia d’acqua da un familiare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Esteban Prado ha incassato la beffa più atroce per un concorrente che partecipa e vince una maratona: essere squalificato senza sapere perché. Gli è stato spiegato dopo e ha capito d'aver commesso una leggerezza incredibile, che gli è costata ore di allenamento, sacrifici e l'impossibilità di far valere il tempo di percorrenza della gara per quelle future.

Per lui l'esito della OC Marathon, la corsa nella contea di Orange in California, è stato tremendo: ha gettato alle ortiche ben quattro mesi di lavoro duro e il crono della sua performance (2h54'54") è divenuto solo carta straccia. Quando il direttore dell'evento lo ha chiamato, c'è rimasto malissimo: il 24enne podista null'altro ha potuto fare che prendersela con se stesso.

Cosa ha fatto di così grave? Uno dei concorrenti lo ha denunciato ai commissari di gara per aver preso una bottiglietta d'acqua necessaria per idratarsi durante la competizione: non da uno dei punti di ristoro ufficiali che si trovano lungo il tragitto ma da uno dei suoi familiari che era lungo la carreggiata. Da regolamento, non poteva farlo: ha violato la più elementare delle norme ed è stato punito. La delazione di un altro partecipante ha spinto gli organizzatori a verificare l'accaduto: una volta accertata quella scorrettezza dovuta a superficialità, la sanzione è stata inevitabile.

"È stato confermato che ha ricevuto assistenza non autorizzata da un individuo che si trovava in bicicletta – è la versione ufficiale -. Questa è una violazione delle regole di atletica leggera degli Stati Uniti e dei nostri regolamenti di gara. Queste norme sono molto importanti per garantire l'equità e l'integrità del nostro evento per tutti i concorrenti".

Qual è stata la reazione del vincitore squalificato? La prima cosa a cui ha pensato è stato chi può averlo denunciato. Ci ha messo poco a capire chi ha fatto la soffiata: "L'unica persona che poteva vedermi era il secondo classificato", ha ammesso Prado che era sì a conoscenza del fatto che gli atleti d'élite possono rifocillarsi grazie alle stazioni lungo il tragitto, ma ignorava il divieto di prendere acqua dagli spettatori. Nel suo caso, da un familiare.

La classifica è stata ridisegnata subito dopo la conclusione della maratona: la vittoria è stata attribuita a Jason Yang di San Pedro (2h25'11"). "Non m'importa, so di essere io il vero vincitore", ha aggiunto Prado dopo aver completato il tracciato di oltre 42 chilometri che rientra nel campionato nazionale per il Road Runners Club of America.