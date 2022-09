Vettori vs Whittaker nella UFC Fight Night a Parigi: orario e dove vedere il match in diretta e streaming La sfida UFC tra Marvin Vettori e Robert Whittaker alla Accor Arena di Parigi si disputerà oggi, sabato 3 settembre, a partire dalle ore 21:00. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marvin Vettori affronterà Robert Whittaker nel match della UFC, la promotion più importante al mondo per quanto concerne le arti marziali miste, alla Accor Arena di Parigi. Un super match valido per la categoria pesi medi che vedrà salire sull'ottagono l'azzurro contro l'australiano considerato uno dei migliori atleti della UFC. L'incontro sarà il main event della UFC Fight Night che si svolgerà oggi, 3 settembre, all'Accor Areina di Parigi. L'incontro prenderà il via a partire dalle 21.00. Vettori è il numero 3 della graduatoria mondiale e vuole anche tentare di avere una possibilità per il titolo iridato.

Vettori torna sul ring dopo undici mesi, l'ultima volta lo ha fatto contro Paulo Costa il 23 ottobre del 2021 mentre Whittaker è reduce dalla sconfitta di febbraio contro Israel Adesanya, nel match titolato dei pesi medi. Whittaker, che è soprannominato “The Reaper”, il mietitore, per via dei suoi colpi impossibili che prima o poi fanno centro, invece ha vinto tre successi consecutivi contro tre avversari di grande livello, garantendosi un’altra chance titolata. Ma sulla sua strada c'è Vettori prima di sperare di avere una rivincita contro Adesanya, che è l'attuale campione del mondo, per provare a strappargli il titolo.

UFC, Vettori vs Whittaker 2: l'orario della sfida

L’incontro tra Marvin Vettori e Robert Whittaker si giocherà nella notte della UFC Fight Night in programma oggi, 3 settembre 2022, all'Accor Areina di Parigi. Un incontro molto importante e sentito da entrambe le parti che prenderà il via a partire dalle ore 21.00. Il match dell'atleta trentino sarà il quinto a partire dalle ore 21.00 e quindi è possibile che l'inizio possa slittare anche alle ore 22.30.

Dove vedere Vettori vs Whittaker in diretta tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta TV e streaming su DAZN. Per tutti gli abbonati sarà possibile collegarsi all'app scaricata su smart tv oppure attraverso dispositivi mobili come smpartphone e tablet, e accedere alla finestra dedicata all'evento che vedrà scendere sull'ottagono Vettori contro Whittaker. La telecronaca sarà affidata ad Alex Dandi.