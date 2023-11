Van Rooyen in lacrime dopo la vittoria nel PGA Tour, la dedica per l’amico morente è straziante Il golfista sudafricano Erik Van Rooyen si è imposto nella tappa del PGA Tour in Messico su un percorso disegnato da Tiger Woods. Subito dopo il trionfo è però crollato in diretta TV in preda ad un tormento di emozioni, ricordando il suo più grande amico, malato terminale: “Gli restano dalle 6 alle 10 settimane”

A cura di Alessio Pediglieri

Il golfista Erik Van Rooyen è riuscito a conquistare il suo secondo trofeo in carriera nel PGA Tour vincendo in Messico la tappa americana del torneo. Il campione sudafricano è stato il migliore di tutti e subito dopo aver alzato il trofeo ha regalato una straordinaria dedica, ricca di puro e incondizionato sentimento per l'amico di sempre, Jon Trasamar, ridotto in fin di vita per una recidiva tumorale.

Una storia commovente che ha colpito il mondo del golf e non solo perché il messaggio mandato da parte di Van Rooyen in uno tra i massimi momenti di esposizione nella propria carriera ha raggiunto un immenso numero di persone. Così, è accaduto che il 33enne golfista sudafricano ha prima trionfato sul green di Los Cabos e poi si è lasciato andare alla straordinaria dedica di amore e di amicizia.

Sul tracciato progettato da Tiger Woods, Van Rooyen non ha avuto eguali: si è preso il Wolrd Wide Technology Championship superando di due colpi Matt Kuchar e Camilo Villegas nella gara che si è disputata a El Cardonal at Diamante. Poi lo spazio ai sentimenti che hanno travalicato la barriera dell'impresa sportiva tingendosi di puro amore nei confronti di Jon Trasamar un amico di sempre di Van Rooyen, sin dai tempi del college.

Fu proprio Jon, infatti, ad accogliere in America il giovane Erik, quando quest'ultimo sbarcò in Minnesota per studiare: amici di aula, poi compagni di stanza e via via negli anni finché Trasamar è stato anche testimone di nozze di Van Rooyen. Un rapporto sincero, di profonda amicizia che nemmeno i problemi di salute di Jon hanno intaccato, anzi. E così la spiegazione della dedica subito dopo la vittoria. "Martedì scorso, Jon mi ha inviato un messaggio. Gli restano dalle sei alle dieci settimane di vita. E’ malato di tumore nella fase terminale".

Un male che in un primo momento Trasamar sembrava aver vinto e superato ma la recidiva lo ha messo definitivamente al tappeto: "Gli ho detto che lo amo, immensamente" ha proseguito Van Rooyen, "l’unica cosa che voglio fare ora è incontrarlo, stare con lui", ha detto il golfista con gli occhi lucidi che èp già partito per il Minnesota, non prima di un'ultim. accorata promessa: "Quando un giorno tirerò le cuoia, quando sarà, non penserò a questo. Penserò alle persone che amo di più, e Jon Trasamar è una di quelle".