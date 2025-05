video suggerito

Urla terrificanti della lottatrice WWE, stavolta è tutto vero: la TV interrompe la trasmissione Terribile infortunio per Zoey Stark durante Monday Night Raw della WWE: nessuna finzione, stavolta è tutto vero. Accorrono i soccorsi, la trasmissione televisiva viene interrotta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il wrestling è notoriamente finzione travestita da sport, con incontri sceneggiati dall'inizio alla fine, vincitori già decisi a tavolino e colpi di scena che sono tali solo per gli spettatori. Dunque inizialmente tutti hanno pensato che l'infortunio di Zoey Stark dopo un volo sul ring facesse parte della recita, ma poi le urla terrificanti della lottatrice – che non accennavano a finire mentre si teneva disperatamente il ginocchio destro – hanno fatto capire che era successo effettivamente qualcosa di molto grave, facendo restare sconvolti tutti i presenti, dal pubblico alle altre due wrestler che partecipavano all'evento.

Zoey Stark era impegnata contro Kairi Sane e Rhea Ripley in un Triple Threat match nell'ultimo episodio di Monday Night Raw della WWE alla Bon Secours Wellness Arena di Greenville, nella Carolina del Sud. Fatale è stata l'esecuzione di una sua mossa caratteristica, lo springboard missile dropkick: si tratta di una mossa acrobatica che combina agilità, precisione e spettacolarità. È un dropkick (ovvero un calcio volante con entrambe le gambe) eseguito dopo un salto utilizzando le corde del ring per guadagnare slancio e altezza.

Il terribile infortunio di Zoey Stark: urla strazianti, la TV interrompe la trasmissione

La Stark, il cui vero nome è Theresa Serrano, è una lottatrice dall'ottimo bagaglio tecnico, ma stavolta il suo atterraggio dopo il volo non è stato da manuale: tutto il peso del corpo è finito sulla gamba destra, che si è piegata in maniera innaturale. L'arbitro del match è stato il primo ad accorgersi del dramma di Zoey, provando a confortarla e chiedendo immediatamente cure urgenti per la ragazza, che si contorceva in preda a terribili sofferenze.

Dopo che l'equipe medica è salita sul ring per assistere la Stark, la trasmissione televisiva è stata interrotta anticipatamente, andando in pubblicità. Dopo essere tornati in onda, il commentatore di Raw Michael Cole ha annunciato che il match a tre era diventato un incontro singolo tra Rhea Ripley e Kairi Sane, che dunque sono andate avanti da sole, comportandosi da professioniste dello show business. La Ripley, beniamina dei tifosi, ha vinto il match con la sua mossa finale, il Riptide, qualificandosi così per il Women's Money in the Bank Ladder Match.

L'ingresso di Zoey Stark lunedì scorso a Monday Night Raw

È il secondo infortunio grave in carriera per la lottatrice WWE

Zoey Stark intanto aveva tentato di lasciare l'arena, ma non era riuscita a camminare nel backstage senza aiuto, dovendo essere portata fuori in braccio. Si tratta del secondo grave infortunio per la sfortunata lottatrice, che nel 2021 si era rotta il legamento crociato anteriore, il legamento collaterale mediale e il menisco, dovendo sottoporsi a un difficile intervento chirurgico ricostruttivo. Anche stavolta la sua lontananza dal ring non sarà breve.

Nelle scorse ore la Stark ha pubblicato un messaggio in cui conferma lo stop e ringrazia tutti per il sostegno: "Wow, il vostro amore e supporto significano per me più di quanto possiate mai immaginare! Quello che mi fa più male del ginocchio è sapere che non potrò esibirmi per tutti voi per un po'. Amo quello che faccio e sono fortunata a farlo. Come dice il proverbio, la ripresa è più importante della battuta d'arresto. Vi voglio bene ragazzi".