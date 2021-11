Un’immensa Italia sul podio agli Europei di curling: domata la Norvegia, è medaglia di bronzo! A Lillehammer in Norvegia, la nazionale italiana ha battuto i padroni di casa 10-4, salendo di nuovo sul podio europeo dopo Germania 2018. A dicembre tornerà sul ghiaccio per le qualificazioni olimpiche.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia del curling si aggiunge alle altre nazionali azzurre che in questo 2021 hanno conquistato allori e imprese praticamente in tutte le discipline in cui ci si è cimentati: dal calcio all'atletica, dal nuoto al ciclismo, passando per il cricket e le bocce. Mancava il curling, disciplina da sempre in mano alle Nazioni nordiche, fino ad oggi. L'Italia agli Europei in Norvegia ha coronato un torneo incredibile prendendosi il podio e la medaglia di bronzo battendo i padroni di casa.

Gli azzurri hanno disputato la propria finale in maniera perfetta, dominando gli avversari, superando 10-4 la formazione norvegese, confermando una crescita importante del nostro movimento che è risalito sul podio per la seconda volta nelle ultime tre edizioni. Il quartetto azzurro, già settimo negli ultimi Mondiali di curling, ha replicato così i podi europei del 2018 (in Germania) e del lontanissimo 1979.

Sul ghiaccio di Lillehammer in Norvegia, la squadra italiana ha prima conquistato l’accesso alle semifinali e ieri con la Svezia ha fallito solamente in conclusione di sfida l'accesso alla finale più importante. Oggi, però Retornaz e compagni si sono riscattati davanti ai padroni di casa che avevano già sconfitto gli azzurri nettamente nel round robin e che è ritornata sul cammino azzurro dopo la semifinale persa 9-3 contro la Scozia.

E' stata una finale entusiasmante, con il nostro skip Joel Retornaz che ha utilizzato tutta la propria esperienza per trascinare la squadra azzurra composta da Gonin, Arman e Mosaner, perfetti nel 10-4 finale. Un risultato che, in vista del torneo di qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma tra l'11 e il 18 dicembre a Leeuwarden, inserisce l'Italia di diritto tra le Nazionali che si giocheranno gli ultimi tre accessi per i Giochi olimpici.