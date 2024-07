video suggerito

Un triatlèta ha smesso di lavarsi le mani alle Olimpiadi: la tattica per affrontare i batteri della Senna L’atleta americano Seth Rider, che dovrà partecipare alla gara di triathlon maschile alle Olimpiadi 2024, ha smesso di lavarsi le mani: è una tattica che ha scelto per affrontare l’Escherichia coli e dgli altri batteri presenti nella Senna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Un atleta americano che dovrà partecipare alla gara di triathlon maschile alle Olimpiadi 2024 ha smesso di lavarsi le mani: è una tattica che Seth Rider ha scelto per affrontare i batteri presenti nella Senna. È passato più di un secolo dall'ultima volta che è stato permesso alle persone di nuotare nel fiume che attraversa la città di Parigi e, dopo le difficoltà dei giorni scorsi, le due gare del triathlon si svolgeranno come da programma.

Il triatleta statunitense ha dichiarato: "Sappiamo che ci sarà una certa esposizione all'E. coli, quindi cerco semplicemente di aumentare la mia soglia di E. coli esponendomi a un po' di più nella vita di tutti i giorni. Ed è effettivamente supportato dalla scienza. Sono metodi comprovati. Piccole cose durante il giorno, come non lavarsi le mani dopo essere andati in bagno".

La gara di triathlon era originariamente programmata per martedì ma è stata rinviata a mercoledì a causa delle forti piogge che hanno aumentato i livelli di Escherichia coli e di altri batteri nella Senna.

In vista dei Giochi Olimpici, Parigi ha adottato misure drastiche per rendere la Senna, da tempo inquinata, adatta alla balneazione: sono stati investiti 1,4 miliardi di euronel miglioramento delle infrastrutture fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue. Questo, però, non è servito perché appena le condizioni climatiche sono peggiorate la situazione è precipitata.

Poche ore fa, però, è stata diramata una nota dal comitato organizzatore e l’ente internazionale World Triathlon in cui veniva ufficializzato che le gare di triathlon in programma oggi, mercoledì 31 luglio, si sarebbero svolte regolarmente: "Le parti interessate hanno confermato che il triathlon femminile e quello maschile si svolgeranno come previsto. I risultati delle ultime analisi dell’acqua sono stati ritenuti conformi”.