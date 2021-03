Mike Tyson combatterà ancora una volta contro lo storico rivale, Evander Holyfield. "Il 29 maggio vincerò io che sono l'uomo di Dio", dice The Baddest Man on the Planet che non avrà più la dinamite nel pugno ma salire sul ring per la terza sfida gli fa ribollire il sangue nelle vene. E non è vero che ha rifiutato a prescindere di scrivere il terzo capitolo della saga tra i due colossi del quadrato e della storia della boxe mondiale. Questione di soldi, di intermediari e quant'altro fa parte dell'organizzazione di un big event del genere lo avevano frenato.

Per due volte gli è andata male, adesso a 54 anni spera di consumare la vendetta che non ha la stesso sapore della carne viva che gli strappò a morsi (come il pezzo d'orecchio addentato alla terza ripresa a giugno del 1997) ma lo riportano al tempo della prima battaglia di novembre del '96, quando fu costretto a chinare il capo all'undicesima ripresa, sfiancato dalla tecnica e dalla potenza dell'avversario (oggi 58enne). E chi lo dimentica più quel ko tecnico che fu capace di schiantare anche il King Kong del pugilato. Il tonfo più fragoroso, quello dell'ex campione del mondo.

Ci tengo a dire che la sfida tra Holyfield e me si farà – ha ammesso Tyson durante una chat con l’account Instagram della rivista Haute Living -. Holyfield è un ragazzo umile, lo so, è un uomo di Dio. Ma io sono l’uomo di Dio. E il match del 29 maggio sarà molto importante. Ci sono ancora dettagli del contratto da definire ma è certo che combatteremo ancora una volta.

Tyson aveva combattuto per la prima volta dopo tanto tempo a novembre scorso. Incrociò i guantoni con un altro grande ex grande della boxe, Roy Jones.Mise in tasca 10 milioni di dollari per disputare otto riprese concluse con un pareggio. Tutti sapevano che assistere a quell'incontro sarebbe stato come incollarsi alla tv per vedere la puntata di un reality dal copione già scritto ma ci fu ugualmente un grande successo di pubblico. Al costo di circa 50 dollari vennero acquistati 1.6 milioni di pacchetti per assistere al ritorno di Iron Mike. E anche con Evander Holyfield lo spettacolo è assicurato. Per finta o per davvero.