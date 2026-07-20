Trick Williams: “Presto farò coppia sul ring sul ring di wrestling con il rapper Lil’ Yachty”

Il campione degli Stati Uniti WWE tra i protagonisti della terza stagione di WWE Unreal – La storia dietro le quinte, disponibile su Netflix dal 21 luglio.

Il campione degli Stati Uniti della WWE Trick Williams.

Energia pura, carisma travolgente e un'ascesa che sembra semplicemente inarrestabile. Trick Williams non è più solo una promessa dei ring WWE, ma è, da WrestleMania 42, il campione degli Stati Uniti. Fanpage.it lo ha intervistato pochi giorni prima dell’uscita dell’attesa terza stagione di WWE Unreal, disponibile in esclusiva su Netflix dal 21 luglio con il nome italiano di “La storia dietro le quinte”.

Tra la pressione di difendere il titolo USA e i riflettori puntati costantemente su di lui, Trick ci ha raccontato cosa si prova a essere l'uomo del momento, svelandoci i segreti dietro la sua evoluzione e la fame di successo che lo spinge a non accontentarsi mai.

Trick parte dal suo recente viaggio in Italia, in tour con la WWE e racconta di aver portato a casa negli Stati Uniti “una daga romana, nel caso qualcuno cercasse di entrare. Proprio una daga! In Italia ho mangiato tutta la pizza di cui avevo bisogno per il resto dell'anno. Ogni giorno mangiavo pizza, pizza e ancora pizza. E non ho preso un chilo! In realtà, ha reso i miei glutei ancora più sodi. Mi è piaciuta tantissimo tutta la pizza che ho mangiato in Italia. Il cibo era fantastico, ero al settimo cielo! E la cultura… ho davvero apprezzato la cultura. Famiglie, grandi famiglie che camminavano ovunque. Persone che cenavano insieme, persone felici, persone che facevano shopping. È bello vedere tutto questo, è stato davvero rigenerante. Mi sono divertito moltissimo in Italia.”

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Williams racconta poi della sua recente faida con Sami Zayn, sconfitto a WrestleMania per il titolo di campione degli Stati Uniti, che successivamente è divenuto campione del mondo per appena nove giorni prima di cedere il titolo a CM Punk. “Voleva finire la sua storia e l'ha finita. Trick ha ancora il suo titolo. E io ho la mia storia da raccontare.” Sulla sua grande amicizia con il rapper Lil’ Yachty, che spesso lo accompagna sul ring negli show WWE, Trick si esprime molto positivamente: “Yachty è una stella al di fuori di questo business, ma che ama profondamente il wrestling. Lui può vivere il suo sogno di essere una superstar della WWE, e Trick Williams è già una rockstar di suo, quindi è fantastico vederci insieme. Si sta allenando, sta lavorando sodo e sono sicuro che molto presto disputerà i suoi match, sia in tag team che in singolo. Quindi restate sintonizzati.”

Di recente Trick Williams si è sposato con una collega wrestler, l’ex campionessa mondiale di coppia Lash Legends e si esprime sulla possibilità di disputare insieme un lei qualche mixed tag team match. “È un'idea che è già nell'aria. Arriverà. Vorrei affrontare Seth Rollins e Becky Lynch. Mi sento come… sai, con Seth Rollins che è una specie di icona della moda, e Becky Lynch che si fa chiamare "The Man"… ma Lash Legend è la donna più forte del roster! Quella storia si scrive da sola. E poi, ovviamente, ci sarebbero i parenti stretti: Montez Ford e Bianca Belair contro Trick Williams e Lash Legend. Oh, penso che la gente impazzirebbe a vedere una cosa del genere. Quindi sì, questi sono i due mixed tag team match che vorrei disputare.”

La locandina di WWE Unreal: dal 21 luglio la terza stagione su Netflix.

Trick ammette di non voler essere solo un wrestler, ma anche una icona pop: “Trick Williams è speciale, l'atleta è solo una parte del gioco ed è una parte fondamentale: per questo dopotutto ora sono il campione. Ma essere solo un ottimo atleta non basta per portare questa disciplina al livello successivo, ed è proprio questo che Trick Williams possiede.