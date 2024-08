video suggerito

Tom Daley ha perso la medaglia conquistata alle Olimpiadi: tradito dal letto disfatto Il tuffatore britannico ha spiegato cosa è successo: ha commesso un errore di distrazione molto comune. “L’avevo messa nella mia borsetta a forma di croissant”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tom Daley si è accorto di non avere più con sé la medaglia d'argento conquistata alle Olimpiadi di Parigi quando era troppo tardi. L'aveva vinta con Noah Williams nella gara dal trampolino 10 metri sincro e adesso non sa se riuscirà suito a tornare in possesso di quel premio giunto all'apice della carriera e che ha rappresentato anche una sorta di momento per le decisioni solenni.

Il tuffatore inglese, che ha annunciato il ritiro dalle competizioni proprio dopo la chiusura dei Giochi, ha avuto un attimo di smarrimento quando ha realizzato che aveva perso quel trofeo poi ha ricostruito, passo dopo passo, cosa ha fatto prima di lasciare il villaggio dove ha alloggiato per tutta la durata dell'evento e ha capito cosa è successo.

Il più classico errore di distrazione che capita quando si ripetono meccanicamente, e magari anche abbastanza in fretta, alcuni gesti a cui si è abituati. Daley aveva conservato la medaglia in un piccola borsa a forma di croissant ma ha dovuto estrarla dai bagagli per fare un po' di spazio e stipare anche un piumone da viaggio, abbastanza maneggevole e comodo da trasportare.

Quando ha rimesso tutto in valigia ha dimenticato l'accessorio che lui stesso aveva ricamato lavorando all'uncinetto (non è un mistero, infatti, che sappia lavorare a maglia e lo ha fatto a Parigi come a Tokyo). "Ho fatto un piccolo sacchetto e l'ho tirato fuori per mettere il piumone – ha spiegato l'ex tuffatore ai media britannici -. Spero di riaverla… credo stia tornando a Londra. Fatto sta che non è con me in questo momento".

Non si è trattato di furto ma di semplice dimenticanza. "Ho dovuto tirare fuori delle cose dalla mia borsa per riuscire a infilarci anche il piccolo piumone che abbiamo ma quando ho rimesso tutto a posto ho lasciato lì, sul letto, la borsetta con la medaglia".

La medaglia lascia a Parigi è la quinta e l'ultima tra quelle conquistate dal tuffatore inglese nelle cinque Olimpiadi a cui ha partecipato: a Pechino 2008 fece il suo debutto ai Giochi quando aveva appena 14 anni; a Londra 2012 ottenne bronzo nella piattaforma 10 m; a Rio de Janeiro 2016 salì sul gradino più basso del podio nel sincro 10 m; a Tokyo 2021 fece l'exploit infilano al collo un oro nel sincro 10 m e un bronzo nella piattaforma 10 m; l'argento di Parigi 2024 ha rappresentato anche l'uscita di scena dalla vita sportiva.

"È stato molto emozionante ritrovarmi sulla piattaforma con la consapevolezza che quello sarebbe stato il mio ultimo tuffo in una gara. Dovevo prendere una decisione e ho maturato la convinzione che era arrivato il momento giusto per dire basta".