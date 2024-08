video suggerito

Tamberi vola a Parigi e gareggerà alle Olimpiadi: “Sarò in pedana al 100% qualunque cosa accadrà” Gianmarco Tamberi è sbarcato a Parigi e sarà in gara nel salto in alto alle Olimpiadi 2024: “Gareggerò al 100%, scenderò in pedana qualsiasi cosa accada”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Gianmarco Tamberi difenderà regolarmente il suo titolo olimpico. L'atleta italiano ha sciolto ogni tipo di dubbio, è arrivato a Parigi e ha parlato delle sue condizioni fisiche. Le cure stanno funzionando. Il problema al rene rappresenta quasi totalmente il passato. Tamberi sarà a Saint Denis mercoledì 7 agosto per le batterie, poi ci sarà la finale del salto in alto sabato 10 agosto.

Tamberi a caccia dell'oro bis a Parigi

La medaglia d'oro alle Olimpiadi l'ha vinta tre anni fa, ora è uno dei favoriti per vincere ancora nel salto in alto. In mezzo ha trionfato ai Mondiali e tre volte agli Europei. L'avvicinamento ai Giochi di Parigi non è stato straordinario. É stato portabandiera con Arianna Errigo e durante la cerimonia d'apertura ha perso la fede nuziale. Sfortunatissimo Gimbo, che si è poi scusato anche con la moglie.

Il probabile calcolo renale e la febbre

Allenandosi in Italia, invece, Tamberi ha accusato un problema fisico. Sono sopraggiunti i calcoli renali che gli hanno impedito di allenarsi come desiderava, ed è addirittura fino in ospedale. La notizia l'aveva detta lo stesso campione olimpico, facendo preoccupare tutti coloro che lo aspettano e sperano nel bis olimpico: "Ho avvertito una fitta lancinante a un fianco. Pronto soccorso, ecografia, tac, analisi del sangue. Probabile calcolo renale e ora mi ritrovato a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto sdraiato su un letto, impotente, con 38.8 di febbre".

Gimbo è a Parigi e gareggerà nel salto in alto

L'allarme è risuonato forte, ma ora è tornato il sereno. Tamberi si è imbarcato su un volo verso Parigi e una volta atterrato ha rassicurato dicendo che ci sarà nella gara del salto in alto: "Se gareggerò? Lo farò al 100%, scenderò in pedana qualsiasi cosa accada. Con la cura farmacologica sembra che la febbre stia scendendo. Il rene non mi fa più male come due giorni fa anche se ho ancora un po' di fastidio. Speriamo bene".