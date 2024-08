video suggerito

Tamberi crolla dopo l’eliminazione dalle Olimpiadi: pianto inconsolabile tra le braccia del suo team Gianmarco Tamberi eliminato al terzo tentativo del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi a 2.27. L’azzurro crolla e scoppia in lacrime consolato dall’abbraccio del suo team. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Gianmarco Tamberi eliminato al terzo tentativo del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi a 2.27. Il sogno dell'azzurro finisce qui al termine di una giornata assolutamente surreale per lui. Gimbo non ha retto l'emozione al termine dell'ultimo salto che di fatto non gli ha consentito di proseguire la gara. La medaglia d'oro di Tokyo 2021 è scoppiato in lacrime consolato prima di tutti da Stefano Sottile in pista e ancora in corsa nella gara. Tamberi poi viene successivamente consolato dal suo grande amico Barshim e infine l'azzurro si dirige sotto le tribune dello stadio consolato dall'abbraccio del suo team e dal suo allenatore Ciotti.

La giornata da incubo di Tamberi e la corsa in ospedale

Tamberi è letteralmente crollato. Le telecamere a un certo punto hanno ripreso la sua reazione dopo uno dei salti in gara: "Non ho forza". Il labiale inequivocabile dell'azzurro che di certo ha stretto i denti pur di presentarsi in pedana e lottare con le unghie e con i denti al termine di una giornata a dir poco complicata. Le coliche renali l'hanno tormentato per tutta la notte e nel pomeriggio è stata necessaria la corsa in ospedale per capire quali conseguenze avrebbe avuto la sua eventuale partecipazione alla gara. Di fatto le Olimpiadi di Tamberi finiscono qui.

La gara di Tamberi che ha fallito l'ultimo tentativo in 2.27

Tamberi non era in grado di scendere in pedana ma ha voluto onorare queste Olimpiadi. Lui che con il suo sorriso ed entusiasmo ha portato in alto la bandiera dell'Italia lungo la Senna nel giorno dell'apertura dei Giochi. Si è presentato in pedana con la consapevolezza di dover fare un miracolo, un'impresa. E pensare che inizialmente ci stava quasi riuscendo superando con non poca fatica i primi due ostacoli. Tamberi ha infatti superato inizialmente la misura d'ingresso, 2.17, per entrare in gara a 2.22.

Anche in questo passaggio è riuscito a passare superandolo con tanta, troppa fatica al terzo tentativo. Il sipario olimpico per l'azzurro è poi però calato a 2.27 dopo tre errori che non gli hanno consentito di proseguire la finale. Ecco che allora il sogno di Gimbo Tamberi finisce qui tra le lacrime dell'atleta e campione azzurro e dei tanti tifosi italiani che hanno comunque applaudito il suo coraggio e la sua enorme forza.