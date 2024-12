video suggerito

Surfista scompare tra le onde, la caduta è impressionante: "Come colpire un muro a più di 200 km/h" y Simpson-Kane è sopravvissuto ad una caduta tremenda durante una sessione di surf alle Hawaii.

A cura di Marco Beltrami

I surfisti sono abituati agli imprevisti in acqua, ma qualche volta bisogna anche essere fortunati oltre che esperti per evitare gravi conseguenze. È questo il caso di Ty Simpson-Kane, che è sopravvissuto ad una caduta tremenda durante una sessione alle Hawaii. Un'esperienza da brividi per questo ragazzo, che tutti hanno potuto vedere visto che il video è diventato virale sui social.

La caduta da brividi di Ty Simpson-Kane con il surf tra le onde dell'oceano

Nelle immagini di altissima qualità si può notare questo surfista avanzare con la sua tavola verde fluorescente sull'onda molto alta. Ad un certo punto però ecco l'incidente di percorso, con la parte anteriore della tavola che probabilmente spostata dalla corrente, è finita in acqua sbilanciando anche Ty che si è ritrovato sbalzato proprio quando l'onda era quasi verticale con diversi metri sopra di lui.

Fortunatamente nessuna conseguenza per Simpson-Kane

Il giovane ha iniziato a rimbalzare a più riprese prima di essere travolto dall'onda e finire in acqua. Gambe all'aria e poi corpo sparito in acqua, in un video ad alta definizione molto forte. Fortunatamente Simpson-Kane ha potuto raccontare tutto alla stampa locale, rivelando di non aver subito danni ma solo qualche contusione.

Simpson-Kane racconta l'incubo dei surfisti

Ty Simpson-Kane ha svelato quello che ha provato durante la sua sessione di surf: "È stato come colpire un muro di mattoni a 130 miglia all'ora. È quasi come se stessi andando a tutta velocità in autrostrada e colpissi un muro di mattoni, facendo poi una serie di cappottamenti". Dove trovare il coraggio per queste situazioni? Necessari allenamenti particolari, con la possibilità di trattenere il respiro per più di 5 minuti in piscina: "Mi piace semplicemente andare nella parte più oscura del mio cervello e spegnere tutto".