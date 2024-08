video suggerito

Simonelli rivede il suo errore alle Olimpiadi in TV, è distrutto: "Qui buono, qui buono, qui ca**o…" Simonelli rivede in diretta il suo errore nella gara delle Olimpiadi e si lascia andare allo sconforto. È una delusione enorme per il campione d'Europa.

A cura di Marco Beltrami

Lorenzo Simonelli credeva fortemente nel sogno olimpico e faceva bene a giudicare dalla sua prima parte di gara. Poi però la semifinale dei 110 ostacoli si è trasformata in un incubo, dopo un grave errore alla nona barriera. Disperazione totale per il classe 2002 all'arrivo, con l'addio ai sogni di gloria alle Olimpiadi di Parigi. Uno stato d'animo che Simonelli ha mantenuto anche durante l'intervista TV post gara.

Simonelli distrutto dopo la gara delle Olimpiadi, rivede tutto in diretta TV

Ai microfoni della Rai infatti a Lollo è stato mostrato il replay della sua gara. Un'occasione per rivivere purtroppo il momento in cui tutto è cambiato: "Sono arrivato addirittura quinto nella mia batteria. Ecco la gara: partenza molto buona, qui buono, buona, qua eh cazz…arola… il nono. Il nono ho preso, il nono… e ho buttato tutta la gara e ho buttato tutta la stagione".

Prima ha dato le spalle alla telecamera, poi qualche secondo di silenzio con le mani nei capelli, a confermare la delusione cocente per una gara gettata alle ortiche da quel maledetto nono ostacolo. Gli errori fanno parte del gioco, lo sa bene Lorenzo, che però avrebbe voluto quantomeno arrivare alla finale per giocarsela fino in fondo: "È successo… ma non doveva succedere oggi, poteva succedere anche domani perché la finale la volevo. Volevo andare lì e giocarmela, avevo le carte per farcela. Non lo nascondo ero arrivato qui per sfidare il migliore e provare a vincere".

La delusione di Simonelli per la mancata gioia ai tifosi dell'Italia

Non riesce dunque a darsi pace Simonetti, che era consapevole delle difficoltà che avrebbe trovato eventualmente nell'ultimo atto dei 110 ostacoli. Impossibile ripensare a quell'errore e al peso della delusione data a tutti i suoi tifosi: "Sarebbe stato difficile, ma avevo fatto una gara bellissima fino a metà fino agli ultimi due. Spiace anche a me tanto, per me e per tutti voi che stavate guardando e ci credevate come me". Una dimostrazione di grandezza anche nella sconfitta per Simonetti, che sicuramente dovrà trasferire questa delusione in voglia di vincere e spirito di rivalsa.