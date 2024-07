video suggerito

Samele corre da Mattarella dopo il bronzo alle Olimpiadi: “L’ho visto e sono andato ad abbracciarlo” Gigi Samele euforico dopo la medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella sciabola. L’azzurro è emozionato e corre ad abbracciare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che era lì a guardare la sua finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gigi Samele euforico dopo la medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella sciabola. L'azzurro è emozionato e subito dopo la conquista di questo traguardo scoppia in lacrime in pedana e poi corre subito ad abbracciare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. C'era anche il Capo dello Stato ad assistere alla finale per il bronzo di Samele contro l'egiziano Elsissy. Mattarella dopo aver seguito Filippo Ganna nella cronometro di ciclismo, si è spostato al Grand Palais per festeggiare il nuovo traguardo per lo sport italiano.

Un gesto che ha scatenato l'atleta pugliese che ai microfoni di Rai Sport ha spiegato cosa sia successo: "C'era un tifoso speciale non potevo esimermi dall'abbracciarlo – ha detto Samele – Ero così emozionato, che quando ho visto il presidente ho detto ‘ora ci resto secco!'. Anche prima l'ho salutato e sono diventato bordeaux". Samele descrive i momenti che hanno contrassegnato questo traguardo: "Un'emozione incredibile, due medaglie olimpiche di fila – aggiunge -. Da piccolo non c'avrei mai pensato. Bisogna sempre sognare in grande, e crederci fino all'ultima stoccata".

Samele racconta di aver avuto un attimo di sconforto dopo il ko in semifinale: "Contro quell'avversario non mi sono mai trovato bene ma la volevo fortemente questa medaglia – ha detto ancora -. Mi sono fatto un bel regalo di compleanno, ma non sono di primo pelo… e quindi ha un valore più importante". Una vittoria arrivata con un pubblico pazzesco: "Festeggiare qui con tutta questa gente dopo che a Tokyo gli spalti erano deserti per il Covid è stato fantastico, invidio tennisti e calciatori che hanno sempre questo pubblico che ti gasa da morire e mi mancava".

Il bronzo vale a Samele anche un primato: è il primo sciabolatore a vincere due medaglie individuali in due edizioni diverse dei Giochi olimpici. Con questo bronzo sono 4 le medaglie olimpiche vinte dall'atleta pugliese: due argenti a Tokyo, uno individuale e uno a squadre, un bronzo a squadre nel 2012 e il bronzo individuale oggi. Dopo il successo di Samele è arrivato per l'Italia poi la terza medaglia, un altro bronzo: lo conquistano i 4 staffettisti azzurri nella 4×100 stile maschile. Miressi, Ceccon, Conte Bonin e Frigo che arrivano dietro gli USA e l'Australia.