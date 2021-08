Quando gareggia Bebe Vio alle Paralimpiadi di Tokyo: il calendario delle gare Bebe Vio arriva alle Paralimpiadi da campionessa olimpica dopo l’oro di Rio, e ha in programma un calendario serrato di gare da mercoledì 25 fino a domenica 29 agosto. Ecco quando sarà possibile vederla gareggiare nella sciabola e fioretto individuale e nel fioretto a squadre, con l’obiettivo di arricchire il medagliere azzurro.

A cura di Redazione Sport

Bebe Vio torna alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 da campionessa olimpica in carica nel fioretto individuale, dopo l'oro a Rio nel 2016 e il bronzo nel fioretto a squadre. Oltre a essere una campionessa olimpica, Bebe Vio – all'anagrafe Beatrice Maria Vio – è un personaggio pubblico, che con il suo esempio ha mostrato come sia possibile realizzare i propri sogni con il motto: "Se sembra impossibile, allora si può fare!". Dopo aver sfilato come portabandiera della delegazione italiana, la più numerosa di sempre, alla cerimonia di apertura tenutasi martedì 24 agosto, Bebe Vio è pronta a salire in pedana per difendere il titolo olimpico nel fioretto individuale e per portare alla vittoria la squadra azzurra. Ecco quando gareggia alle Paralimpiadi, con gli orari delle dirette e differite in TV sulla Rai.

Bebe Vio alle Paralimpiadi 2021: date e orari delle gare

Il programma delle gare di Bebe Vio alle Paralimpiadi inizia mercoledì 25 agosto con la sciabola, e procede sabato 28 agosto con il fioretto individuale e domenica 29 agosto con il fioretto a squadre. Ecco, nel dettaglio, gli orari delle gare così come segnalato sul sito ufficiale delle Paralimpiadi.