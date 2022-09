Quali eventi sportivi sono stati cancellati dopo la morte della regina Elisabetta Dal calcio al cricket passando per l’ippica e il golf. Tutti gli eventi sportivi cancellati o rinviati dopo la morte della regina Elisabetta II avvenuta nella giornata di ieri all’età di 96 anni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La morte della Regina Elisabetta II ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La morte a 96 anni della regina d'Inghilterra, Elisabetta II, la monarca più longeva della storia della Gran Bretagna, ha lasciato un vuoto incolmabile in un intero popolo. Sin dalle prime ore del pomeriggio di ieri si rincorrevano le voci su un suo peggioramento delle condizioni fisiche fino all'annuncio ufficiale del suo decesso diramato dalla Royal Family.

Una notte che in pochi riusciranno a dimenticare facilmente e che ha visto anche il mondo dello sport partecipare in maniera attiva al dolore per la scomparsa della Regina. Il Paese osserverà 10 giorni di lutto nazionale e si fermerà ogni attività tra cui quelle sportive. Prima della partita del West Ham valida per la prima giornata della fase a gironi di Conference League, i tifosi londinesi hanno cantato una travolgente interpretazione di "God Save the Queen".

È stato inoltre osservato un minuto di silenzio durante le partite di Europa League con in campo le squadre britanniche: tutti i giocatori indossavano una fascia nera al braccio. Lo sport ha dunque voluto ricordare la Regina Elisabetta ma ha anche voluto fare un passo indietro in segno di rispetto. Diversi eventi sportivi sono stati annullati e cancellati in Gran Bretagna. Il secondo giorno del terzo e decisivo test di cricket tra Inghilterra e Sud Africa all'Oval è stato sospeso così come le partite del Rachael Heyhoe Flint Trophy nazionale. Ma non è tutto, gli eventi sportivi ad essere annullati sono davvero tanti. Anche la Formula 1 ha deciso di promuovere una particolare iniziativa per ricordare la Regina Elisabetta.

Leggi anche Le ultime foto della Regina Elisabetta II: il livido sulla mano due giorni prima della morte

L’immagine apparsa a Londra nello stadio del West Ham per ricordare la regina Elisabetta II.

Nel mondo del calcio la English Football League (EFL). l'equivalente della nostra Serie B, ha deciso di annullare due partite in programma oggi: "Una determinazione per quanto riguarda il resto delle partite programmate di questo fine settimana sarà presa a seguito di una revisione delle linee guida ufficiali sul lutto" si legge nella nota diramata dalla Lega.

Anche la partita del campionato scozzese di oggi tra Cove Rangers e Dundee è stata posticipata dalla Scottish Professional Football League. I media britannici hanno riferito che è probabile che anche la Premier League deciderà quale provvedimento adottare in vista delle gare del prossimo turno del massimo campionato di calcio inglese. A Wentworth, che ospita il BMW PGA golf Championship, l'evento di punta del DP World Tour in Europa, l'evento è stato sospeso nella giornata di ieri e gli organizzatori hanno annullato il secondo round di oggi.

Nel ciclismo, il Tour of Britain ha annullato la sesta tappa prevista oggi provvedendo poi a cancellare anche le restanti tappe previste nel fine settimana. Rinviata a data da destinarsi anche la partita dei Saracens contro i Northampton Saints nella Premiership Rugby Cup mentre il rugby scozzese ha sospeso tutti gli eventi nazionali di questo fine settimana. Anche la British Horseracing Authority ha sospeso tutte le manifestazioni per due giorni. Le corse di cavalli erano la passione della Regina che era una frequentatrice abituale di corse, nonché proprietaria e allevatrice di cavalli da corsa.

Nel mondo inoltre, la National Football League (ma maggiore lega professionistica del football americano) ha osservato un momento di silenzio prima dell'inizio della partita di apertura della stagione regolare tra i Los Angeles Rams ei Buffalo Bills. Anche i campionati di tennis degli US Open e la Formula 1 osserveranno un minuto di silenzio prima delle prove libere di venerdì per il Gran Premio d'Italia. Cancellate inoltre tutte le partite di cricket così come tutti gli eventi sportivi dell'Irlanda del Nord.