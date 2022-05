Prima del GP di Miami è stata scattata una delle foto più iconiche nella storia dello sport Lewis Hamilton, Michael Jordan, David Beckham e Tom Brady: quattro leggende dello sport mondiale immortalate nella stessa foto prima del GP di Miami. Uno scatto diventato subito virale su scala globale.

Nessuno sport come la Formula 1 riesce ad unire glamour e competizione con tanta naturalezza. E solo negli Stati Uniti, in aggiunta a Monte Carlo, il livello degli ospiti nel paddock raggiunge livelli di assoluta eccellenza. Metteteci anche l'unicità del primo GP a Miami, occasione evidentemente da non perdere, e il mix diventa esplosivo. È in questo contesto iper-mondano e pregno di personalità di spicco da ogni ambito che ha preso forma una delle foto più iconiche nella storia dello sport. Basta elencare i protagonisti per rendere l'idea: da sinistra a destra, Lewis Hamilton, Michael Jordan, David Beckham e Tom Brady. Tutti insieme appassionatamente, nello stesso scatto.

È stato Tom Brady a pubblicare la foto sui propri canali social. Pochi minuti e i contatori di mi piace e retweet sono letteralmente esplosi, con gli appassionati di tutto il mondo estasiati alla vista di quattro leggende dello sport nella stessa immagine. Lewis Hamilton, uno dei piloti più titolati di sempre. Micheal Jordan, il più grande giocatore di basket di tutti i tempi. David Beckham, calciatore che ha vinto tanto e per primo ha intuito il valore enorme dell'immagine extra-campo. E Tom Brady, il GOAT per antonomasia, miglior giocatore di football americano di tutti i tempi. Raramente si sono visti quattro campioni così titolati, dal profilo elevatissimo sia sul piano sportivo che su quello personale, racchiusi nello stesso scatto. E inevitabilmente la foto ha fatto il giro dei social di tutto il globo.

Jordan, Beckham e Brady sono stati tra gli ospiti più importanti del paddock nella tradizionale sfilata pre-gara. Hanno fatto visita a svariati team, fermandosi in particolare al box Mercedes e a quello della Ferrari. La scuderia italiana non si è lasciata sfuggire l'occasione di poter far esibire Beckham in qualche palleggio con Leclerc, grande appassionato di calcio: nel box è spuntato un pallone e il pilota monegasco ha potuto sciogliere la tensione del GP duettando con Becks. Non capita tutti i giorni, come non capita tutti i giorni di vedere foto così speciali.