La Prada Cup inizia in salita per Luna Rossa Prada Pirelli. Il team italiano nella prima giornata di regate del trofeo che designerà l'avversario del Team New Zealand nell'America's Cup, è stato sconfitto dagli inglesi del Team Ineos UK. Questi ultimi si sono già confermati gli avversari da battere, visto che oltre a Luna Rossa hanno superato anche gli statunitensi di American Magic, e guidano ora la classifica a punteggio pieno.

Prima giornata di gare nelle acque di Auckland per la Prada Cup. Protagonisti assoluti delle regate d'apertura gli inglesi del Team Ineos UK che hanno centrato una doppia vittoria. Perentoria quella contro gli statunitensi di American Magic, più sofferta quella contro gli italiani di Luna Rossa. Proprio l'equipaggio italiano è stato penalizzato da una partenza peggiore rispetto a quella dei britannici che sono poi riusciti a mantenere costante il distacco, che alla fine è stato di poco meno di 30 secondi.

Il team inglese dunque sembra l'avversario da battere in questa competizione con Luna Rossa che avrà subito l'occasione per il riscatto. Appuntamento infatti alle 3 italiane del mattino del 16 gennaio (diretta tv in chiaro su Rai 2 e su Sky) per la seconda giornata di gare, con Luna Rossa che se la vedrà con American Magic. Una gara da vincere assolutamente per ritrovare entusiasmo e restare in scia dell'attuale prima in classifica.

Prada Cup, i risultati della prima giornata di gare

American Magic-Ineos Team UK 0-1

Ineos Team UK-Luna Rossa 1-0

Classifica: Ineos Team UK 2, Luna Rossa, American Magic 0

Il calendario delle prossime gare

16 gennaio: Luna Rossa-American Magic (ore 3 italiane), Ineos Team Uk-American Magic (a seguire)

17 gennaio: Luna Rossa-Ineos Team UK (ore 3 italiane), American Magic-Luna Rossa (a seguire)

22 gennaio: Ineos Team UK-American Magic (ore 3 italiane), Luna Rossa-Ineos Team UK (a seguire)

23 gennaio: American Magic-Luna Rossa (ore 3 italiane), American Magic-Ineos Team (a seguire)

24 gennaio: Ineos Team UK-Luna Rossa (ore 3 italiane), Luna Rossa-American Magic (a seguire)

29 gennaio-2 febbraio: semifinale

13-22 febbraio: finale

6-15 marzo: Finale Americas' Cup