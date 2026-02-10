Pierre Wolnik muore lanciandosi sul Monte Bianco: il paracadute del campione del mondo non si è aperto

Il due volte campione del mondo di caduta libera Pierre Wolnik è morto a 37 anni, schiantandosi in Alta Savoia: il paracadute del francese, lanciatosi in ‘wingsuit’ sul Monte Bianco, non si è aperto.

Una terribile tragedia sconvolge gli sport estremi: il due volte campione del mondo di caduta libera francese Pierre Wolnik è morto sabato scorso dopo essersi lanciato da un elicottero sul Monte Bianco. Il paracadute di Wolnik non si è aperto, lo schianto mortale è stato inevitabile.

Il francese aveva scelto il massiccio del Monte Bianco, in Alta Savoia, per cimentarsi nella prova: stavolta non il ‘freefly', ovvero la caduta libera con acrobazie tecniche, specialità in cui aveva vinto il Mondiale nel 2022 e nel 2024, ma il ‘wingsuit', disciplina di volo planato (sempre in caduta libera) in cui il paracadutista indossa una tuta alare con membrane di tessuto, che creano portanza e trasformano la caduta quasi verticale in un volo orizzontale con componente di avanzamento molto marcata.

Ovviamente sia il freefly che il wingsuit si concludono con l'apertura del paracadute, ma nel caso del 37enne qualcosa è andato drammaticamente storto e il campione si è schiantato nel villaggio di Bossons, dove i soccorritori sono accorsi sul posto ma non sono riusciti a salvarlo. Il suo corpo è stato successivamente recuperato e trasportato via in elicottero. Membro della squadra francese di tuta alare, Pierre avrebbe dovuto partecipare ai Mondiali 2026 quest'estate.

Sui profili social di Wolnik, dove condivideva le immagini dei suoi lanci, colleghi e appassionati hanno scritto messaggi di addio commossi. La sua scomparsa è stata annunciata sulla sua pagina Facebook da Yves-Marie Guillaud, presidente della Federazione Francese di Paracadutismo, che lo ha descritto come "un giovane dotato dal sorriso così amichevole" e "un paracadutista eccezionale".

Wolnik era un gigante nel mondo degli sport estremi, a 37 anni la fine della carriera era vicina. Pierre sapeva che il rischio non poteva essere eliminato, era sempre lì in tutti i lanci, ma l'amore per il volo libero era troppo forte. Non è la prima e non sarà l'ultima tragedia negli sport estremi.