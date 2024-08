video suggerito

Perché Jacobs non corre per ultimo nella staffetta 4×100 dell’Italia alle Olimpiadi: è la gerarchia Marcell Jacobs continuerà a correre partendo secondo e non ultimo nella staffetta 4x100m dell’Italia. Anche nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 le gerarchie della squadra azzurra non cambieranno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marcell Jacobs sarà il secondo nella finale della batteria 4x100m alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'oro di Tokyo partirà dopo lo sprinter siracusano Matteo Melluzzo. Jacobs prenderà il testimone per darlo a Fausto Desalu e in ultima Filippo Tortu che proverà a bissare il successo asiatico di tre anni fa. La scelta di Jacobs secondo e non quarto è totalmente strategica a seconda delle caratteristiche di ognuno dei quattro velocisti. Ma perché Tortu e non il velocista di Desenzano come ultimo della staffetta?

Le decisione dell'Italia nella finale della staffetta 4x100m: Tortu quarto e ultimo a partire

Chiaramente la scelta è stata presa dall'allenatore Filippo Di Mulo, che in prima frazione preferisce Melluzzo. Un velocista esplosivo che sia capace e in grado di uscire bene dai blocchi. In seconda invece un atleta lanciato forte e che faccia la differenza per l'oro dato che in quel momento si percorrono più metrri e bisogna gestire due cambi. In questo Jacobs sarebbe perfetto per il coach azzurro che successivamente come terzo ha scelto Fausto Desalu capace di correre una buona curva lanciata. Tortu invece quarto anche per la sua grinta nei recuperi.

Una decisione che non fa una piega e che chiaramente è puramente strategica. Di Mulo in questo modo ha pensato bene di massimizzare le caratteristiche di ognuno dei propri corridori per cercare di portare in Italia un'altra medaglia d'oro. La questione relativa alla posizione di Jacobs e Tortu fu analizzata dallo stesso atleta di Desenzano in un'intervista rilasciata due mesi dopo il trionfo olimpico nella finale dei 100 metri di Tokyo e quella della 4x100m sempre ai Giochi asiatici. Fu proprio Jacobs a sollevare la questione: "Voglio correre la quarta frazione, perché la gloria se la prende l'ultimo".

Leggi anche Sofia Raffaeli è la perfezione fatta ginnasta: il debutto alle Olimpiadi è un trionfo di eleganza

Jacobs partirà secondo e Tortu quarto.

Jacobs partirà sempre come secondo nella finale della staffetta 4x100m

Jacobs fu netto sulla questione sottolineando le proprie ragioni: "Fino all'anno scorso il più forte era Filippo Tortu, quindi era giusto che l'onore toccasse a lui, ma adesso i ruoli si sono invertiti e chiederò di invertire anche le posizioni in pista". Evidentemente però queste parole non hanno mai scalfito il trainer Di Mulo che ha pensato bene di andare dritto per la propria strada seguendo la propria idea di preferire per caratteristiche Jacobs secondo in staffetta e Tortu quarto. E la sensazione è che anche nella finale di Parigi si andrà avanti allo stesso modo.