Paradosso Italia nel medagliere: solo 5 nazioni hanno più medaglie, ma siamo 12esimi L’Italia sta facendo bene alle Olimpiadi. Anche dopo il quarto giorno dei Giochi di Tokyo, gli atleti azzurri sono riusciti a conquistare ben 3 medaglie (2 bronzi e un argento) che proiettano la delegazione italiana nei primi 5 posti del medagliere olimpico. Ma nonostante questo, l’Italia al momento è in dodicesima posizione.

Il quarto giorno delle Olimpiadi di Tokyo si chiude con altre due medaglie conquistate dall'Italia. Gli azzurri trionfano centrando due bronzi: uno nel judo con Centracchio e l'altro con la squadra di spada femminile, che ha battuto la Cina 23-21. Ma soprattutto la medaglia d'argento di Giorgia Bordignon nel sollevamento pesi femminile -64 kg. Altre tre medaglie da aggiungere nel già ricco medagliere azzurro alle Olimpiadi che rende l'Italia tra le nazioni più vincenti di questi Giochi. Ma nonostante questo, i nostri atleti non hanno ancora fatto abbastanza.

Al momento l'Italia si trova infatti al quinto posto complessivo nel conteggio del numero totale delle medaglie. Siamo però al dodicesimo posto perché il medagliere premia le medaglie d’oro e ordina le nazioni in base a quante medaglie d’oro sono state vinte e non in base al loro numero complessivo. L'Italia è infatti, per numero di medaglie, quinta alle spalle degli Stati Uniti primi con 25, la Cina con 21, Giappone e Russia con 18 e Gran Bretagna 13. Subito dopo gli azzurri c'è invece la Corea che insegue con 10 medaglie.

L'obiettivo finale e gli ottimi segnali per il futuro dello sport italiano

C'è dunque ancora tanta strada da fare per l'Italia che spera di poter raggiungere l'obiettivo stabilito dalla Federazione all'inizio di questi Giochi: 12 medaglie d'oro. Probabile che non si arrivi a 10 anche se gli azzurri sono sulla strada giusta per raggiungere quantomeno le 30 medaglie complessive. Al momento, il solo Vito Dell'Aquila è riuscito nell'impresa di conquistare l'unico ora dell'Italia nel taekwondo. Impresa sfiorata da Daniele Garozzo nella scherma (ha conquistato l'argento) e anche da Diana Bacosi nel tiro a volo che non è riuscita a ripetere l'impresa di Rio.

La Federazione spera ancora nei suoi pezzi da novanta del nuoto come Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri con quest'ultimo che si giocherà la finale dei 800. Ma ciò che conta davvero è che l'Italia, nonostante i pochi ori dopo quattro giorni, sta mettendo in mostra una batteria di giovani talenti davvero promettenti. Un cambio generazionale enorme quasi in tutti gli sport che fa ben sperare per il futuro e che mette gli azzurri e la Federazione, nella condizione di poter programmare al meglio un futuro di successi per lo sport italiano.