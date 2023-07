Paola Egonu torna in Nazionale dopo le polemiche: ma non giocherà le finali di Nations League Paola Egonu tornerà a vestire la maglia azzurra, dopo l’addio dello scorso autunno. Egonu è stata convocata in Nazionale, ma non farà parte comunque della squadra che disputerà le finali di Nations League.

A cura di Alessio Morra

Paola Egonu torna in nazionale. La fortissima pallavolista italiana dopo le pesanti offese ricevute lo scorso anno decise di lasciare la squadra, ma Egonu ora tornerà a vestire l'azzurro. Il c.t. Davide Mazzanti ha deciso di convocarla per un raduno collegiale, non ci sarà però nelle finale di Nations League.

Una splendida nazionale per la nazionale azzurra, ma in generale per tutto il movimento, Egonu è una delle più forti pallavoliste al mondo, il suo curriculum parla per sé: ha vinto 17 trofei (è nata nel 1998), comprese tre Champions League e gli Europei del 2021 con la Nazionale. Ma nel corso dell'ultimo Mondiale, sia durante che dopo la finale del 3° e 4° posto, Egonu sentì delle parole davvero brutte e decise di lasciare la nazionale.

L'atleta in lacrime si avvicinò al presidente federale Manfredi e gli disse: "Basta! Basta! Non puoi capire, non puoi capirmi. Mi hanno chiesto se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in nazionale". Il presidente federale confermò quello che era uscito in un video e denunciò tutto, aggiungendo che avrebbe fatto di tutto per convincere Egonu a tornare.

Qualche giorno dopo lei stessa in un'intervista alla Rai smorzò i toni aprendo a un possibile ritorno: "Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale, non dico però di lasciarla. Io resto fiera delle mie compagne, senza di loro io non sarei nessuno. Mi capiscono e mi supportano: sono ancora una bimba e posso anche avere dei momenti giù. La prossima estate si vedrà".

Da più parti è stato chiesto alla fortissima opposto di tornare sui suoi passi. Di tempo ne è passato ed è arrivata la convocazione in nazionale per il collegiale che si terrà a Roma dal 7 al 9 luglio. Egonu non è stata però convocata per le finali della Volley Nations League. Per il collegiale ci sono anche Alessia Orro, Caterina Bosetti e Elena Pietrini.

Questo invece l'elenco delle 14 pallavoliste convocate per le finali della Nations League: le palleggiatrici Francesca Bosio e Giulia Gennari, gli opposti Sylvia Nwakalor e Adhu Malual, le schiacciatrici Alice Degradi, Francesca Villani, Sofia D'Odorico, Loveth Omoruyi e Myriam Sylla, le centrali Anna Danesi, Alessia Mazzaro e Federica Squarcini, e i liberi Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale.