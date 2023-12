Othani fa la storia del baseball e dello sport: ha firmato un contratto da 700 milioni di dollari Shohei Ohtani entra di diritto nella storia del baseball e dello sport in generale. A 29 anni la stella giapponese della MLB guadagnerà 700 milioni di dollari l’anno con il suo nuovo contratto.

Shohei Ohtani entra di diritto nella storia del baseball e dello sport in generale. A 29 anni la stella giapponese della MLB si è trasferito lasciando i Los Angeles Angels per passare all'altra franchigia della città, i Los Angeles Dodgers. Non un normale acquisto come spesso siamo abituati a vedere nel mondo del calcio, ma un colpo di mercato pazzesco per le cifre che sono state sottoscritte sul suo nuovo contratto. Ohtani ha infatti firmato per 10 anni con un ingaggio da 700 milioni di dollari totali.

Shohei Ohtani è passato dai Los Angeles Angels ai Los Angeles Dodgers.

Vale a dire che il giocatore guadagnerà 70 milioni di dollari all'anno fino a quando concluderà la sua avventura con i Dodgers all'età di 39 anni. Un record il suo poiché cifre di questo genere non erano mai state contemplate prima. Banalmente Cristiano Ronaldo all'Al Nassr in Arabia ne guadagnerà 400 fino al 2025 ma difficilmente riuscirà a siglare un nuovo accordo a queste cifre. Othani invece si assicura un ingaggio d'oro praticamente fino a fine carriera: un sogno per qualsiasi tipo di persona.

Svincolato dopo l'ultima stagione conclusa con la lesione a un legamento del gomito che l'ha tenuto fermo da agosto, Ohtani ha anche centrato un record personale con questo suo nuovo accordo siglato. Il giocatore ha infatti superato di 250 milioni il contratto da 426,5 milioni firmato nel 2019 da Mike Trout, altro grandissimo della Major League Baseball. Numeri fuori dalla realtà per qualsiasi tipo di sportivo che mai si sognerebbe di poter raggiungere tali cifre.

Ohtani è una delle grandi stelle del baseball. Si tratta, per la precisione, di un lanciatore che vanta anche un grandissimo rendimento come battitore. In MLB ci è arrivato nel 2018 ma il suo enorme valore si è visto soprattuto negli anni compresi tra il 2021 e il 2023. Ben 124 home run come battitura con 22 tripli e 57 basi rubate. Come lanciatore, ha invece messo insieme 34 vittorie concedendo una media di 2,84 punti in 74 partite. Un giocatore immenso che ora renderà la sua carriera un'autentica miniera d'oro.