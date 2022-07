Wimbledon 2011

Olimpionica americana aggredita in strada senza un motivo: “È corso contro di me con occhi di odio” Grande spavento per Kim Glass, aggredita in pieno giorno a Los Angeles: lividi all’occhio, fratture al volto e ferita al naso.

A cura di Paolo Fiorenza

Kim Glass se l'è cavata – si fa per dire – con un occhio gonfio, fratture al volto e una ferita al naso, ma l'aggressione di cui è stata vittima la 37enne olimpionica statunitense, presente a Tokyo con la Nazionale di pallavolo, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Fortunatamente la funzionalità dell'occhio non è a rischio, resta lo shock di quanto accaduto senza che alcun motivo che lo giustificasse.

La pallavolista e modella, argento ai Giochi di Pechino nel 2008, ha raccontato in un video cosa le è capitato in pieno giorno lo scorso fine settimana nella sua città natale, Los Angeles: un senzatetto l'ha aggredita all'improvviso con un tubo di metallo. "Stavo uscendo dopo aver pranzato, ero fuori a salutare un amico e questo senzatetto è corso verso di me. Aveva qualcosa in mano e mi ha guardato con degli occhi pieni di odio e mentre andavo a dirlo al mio amico e pensavo che qualcosa non andasse in lui, prima che me ne rendessi conto un grosso tubo di metallo mi ha colpito. È successo così in fretta che l'ha letteralmente lanciato dalla strada", ha detto la Glass in un video pubblicato sui social.

Nel filmato l'atleta americana ha mostrato grossi lividi all'occhio destro e un grande squarcio sul lato del naso, come risultato dell'aggressione. Fortunatamente non dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per la lesione all'occhio, poiché i medici affermano che la sua retina guarirà con il tempo. Tuttavia ha ricevuto punti di sutura e ha riportato fratture multiple sopra e sotto l'occhio.

Kim Glass è anche una modella affermata

La pallavolista ha avvisato tutti affinché "siano al sicuro là fuori" quando sono a Los Angeles, puntando l'indice sul basso livello di protezione da parte delle autorità. L'attacco brutale e non provocato alla Glass arriva in un periodo in cui il tasso di criminalità nella città è alle stelle: secondo il dipartimento di polizia di Los Angeles, quest'anno è aumentato dell'8%. A farne le spese stavolta è stato qualcuno che ha la possibilità di alzare la voce per sollevare il problema.