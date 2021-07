Olimpiadi oggi, programma gare e orari TV: softball e calcio su Discovery+, nessuna gara sulla Rai Le gare delle Olimpiadi di Tokyo 2021 in programma oggi, mercoledì 21 luglio. Le prime sfide della fase a gironi vedono in campo le squadre per i tornei di softball, con l’Italia che gioca alle 5.00 contro gli usa, e di calcio femminile. Ecco le date e gli orari italiani per vedere le Olimpiadi di Tokyo in TV.

La cerimonia di apertura ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2021 è in programma per venerdì 23 luglio ma oggi, mercoledì 21 luglio, si disputano le prime gare inserite nel calendario delle discipline dell'edizione dei Giochi in Giappone. I primi appuntamenti in programma per gli appassionati di sport sono con i tornei di softball e calcio femminile con le squadre che si affrontano nelle gare della fase a gironi. Trattandosi di incontri relativi alla fase a gruppi non si assegnano medaglie, che saranno in palio a partire dal 24 luglio. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, anche su Rai 2 e Rai Sport (per un pacchetto complessivo di 200 ore con il meglio delle gare in calendario) ma in questa prima giornata non è previsto alcun evento sulla TV di Stato.

Olimpiadi di Softball per la fase a gironi, gli orari delle gare

La notte del softball dà il via alle Olimpiadi di Tokyo e accompagna gli spettatori fino a ora di colazione. Sono tre le partite in programma, tutte inserite nella fase a gironi: la prima alle 2 di notte è Australia-Giappone. Tre ore più tardi, alle ore 5.00, va in campo l'Italia contro gli Usa; Messico-Canada (ore 8.00) chiuderà la prima tranche di sfide. Sarà possibile vedere le gare in diretta streaming, ma in questo caso solo per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati a ogni disciplina) e su DAZN (dove è possibile accedere ai due canali televisivi di Eurosport).

Calcio femminile alle Olimpiadi 2021, dove vederlo in TV

Dopo aver fatto l'alba con il ‘batti e corri' a partire dalle 9.30 fino all'ora di pranzo (ore 13.30) ci sarà il fischio d'inizio dei match di calcio femminile. Sono 6 le partite in programma, con Gran Bretagna-Cile che apre la giornata. Dove sarà possibile vedere le partite in TV: verranno trasmesse da Discovery attraverso i canali Discovery+ e Eurosport, entrambi i pacchetti sono disponibili con abbonamento.

Tokyo 2021, il programma completo delle gare di oggi 21 luglio

Di seguito il programma completo delle gare di oggi, mercoledì 21 luglio, inserite nel calendario delle Olimpiadi:

2:00 – Softball: Australia-Giappone (fase a gironi)

5:00 – Softball: Italia-Usa (fase a gironi)

8:00 – Softball: Messico-Canada (fase a gironi)

9:30 – Calcio femminile: Gran Bretagna-Cile (fase a gironi)

10:00 – Calcio femminile: Cina-Brasile (fase a gironi)

10:30 – Calcio femminile: Svezia-Usa (fase a gironi)

12:30 – Calcio femminile: Giappone-Canada (fase a gironi)

13:00 – Calcio femminile: Zambia-Olanda (fase a gironi)

13:30 – Calcio femminile: Australia-Nuova Zelanda (fase a gironi)